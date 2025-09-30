Με δύο Έλληνες ιστιοπλόους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula Kite

Ένας μεγάλος αγώνας ξεκινά σήμερα στο Κάλιαρι. Ο λόγος για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της ολυμπιακής κλάσης Formula Kite στο οποίο θα λάβουν μέρος δύο ιστιοπλόοι μας. Ο Κάμερον Αλέξανδρος Μαραμενίδης και η Αργυρώ Κρότση.

Πρόκειται για έναν πολύ απαιτητικό αγώνα με τη συμμετοχή των κορυφαίων αθλητών του κόσμου και οι Ελληνες ιστιοπλόοι έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για την καλύτερη δυνατή εμφάνιση.

Το πρωτάθλημα ολοκληρώνεται την Κυριακή 5 Οκτωβρίου.

ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ TECHNO

Το open πανελλήνιο πρωτάθλημα Techno 293 και 293 Plus θα διοργανώσει ο Ν.Ο Αλίμου υπό την αιγίδα της ΕΙΟ. Ο αγώνας θα ξεκινήσει την Πέμπτη και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή.

Έχουν δηλώσει συμμετοχή 93 σκάφη από 9 ομίλους, ενώ θα τρέξει κι ένα σκάφος από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Έχουν προγραμματιστεί 11 ιστιοδρομίες και οι ιστιοπλόοι θα αγωνιστούν σε δύο στίβους.

TO ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ HANSA 303

Εσωτερικός αγώνας θα γίνει και στην Πάτρα για τα ΑμεΑ. Συγκεκριμένα θα διεξαχθεί το open πανελλήνιο πρωτάθλημα Hansa 303 Single και Hansa 303 Double με τη συμμετοχή 28 ιστιοπλόων από 6 ομίλους και διοργανωτή τον Ι.Ο Πατρών.

Έχουν προγραμματιστεί 6 ιστιοδρομίες και η πρώτη θα γίνει την Παρασκευή. Το πρωτάθλημα τελειώνει την Κυριακή.