Οι αποφάσεις των χωρών μελών του Group D στο meeting της Αθήνας

Μεγάλη οργανωτική επιτυχία σημείωσε το meeting των Ομοσπονδιών που αποτελούν το Group D της World Sailing, το οποίο φιλοξενήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΙΟ.

Από τις 10 χώρες μέλη παρευρέθηκαν οι 7 ( Ελλάδα, Ισραήλ, Τουρκία, Μάλτα, Γαλλία, Ιταλία και Λίβανος) και κοινός παρονομαστής ήταν ο ρόλος που έχει διαδραματίσει η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία στη λειτουργία του Group D, δεδομένου ότι η ΕΙΟ ήταν εκείνη που το 2017 άνοιξε τον δρόμο για τις ετήσιες συναντήσεις όλων των μελών σε διαφορετικές πόλεις κάθε φορά.

Συμφωνήθηκε, μάλιστα, αυτό το meeting να προβληθεί και να αναδειχθεί σε όσες το δυνατόν περισσότερες χώρες, έτσι ώστε όλα τα Group να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία μεταξύ τους, έτσι ώστε να αποκτήσουν δύναμη και οι αποφάσεις τους να έχουν επιδραστικό ρόλο στην World Sailing.

Το Group D αποφάσισε να στηρίξει την Κορίν Μαγκρέιν από την Γαλλία για την αντιπροεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, καθώς να στείλει επιστολή στην World Sailing για αλλαγές στο καταστατικό της. Αυτό προέκυψε μετά την αναγκαστική παραίτηση της αντιπροέδρου από την Τουρκία επειδή ταυτόχρονα δεν μπορούσε να είναι και πρόεδρος της Ομοσπονδίας της χώρας της.

Επίσης, υπάρχει διαφωνία για την απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας τα μέλη της που δεν έχουν πληρώσει τη συνδρομή για δύο χρόνια να μην μπορούν να ψηφίζουν στις γενικές συνελεύσεις. Όπως ότι είναι δυσβάσταχτα τα έξοδα για μια Ομοσπονδία να παρευρίσκεται στις συνελεύσεις που οι διάφορες Επιτροπές παίρνουν σημαντικές αποφάσεις και αφορούν τους πάντες.

Το οικονομικό και οι συχνές αλλαγές κλάσεων ήταν μεγάλο θέμα συζήτησης στο διήμερο meeting των χωρών μελών του Group D. Κι αυτό όχι για πρώτη φορά, δεδομένου ότι οι νέες κλάσεις είναι πολυδάπανες για τους αθλητές, τους ομίλους τους και τις Ομοσπονδίες.

Τα σκάφη είναι πανάκριβα και το ίδιο ισχύει για την υποστήριξη με ανάλογα φουσκωτά που πρέπει να είναι γρήγορα και τα καύσιμα κοστίζουν. Μόνο στα χαρτιά η ιστιοπλοΐα θεωρείται πια πράσινη, διότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα δεν είναι ανάλογο.

Όλα αυτά ισχύουν κυρίως για τα iQfoIL, τα 49er, τα Kite Formula και τα Nacra 17 που αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες και οι αριθμοί δείχνουν ότι η αγωνιστική συμμετοχή μειώνεται.

Είναι πια ολοφάνερο ότι η World Sailing θέλει πιο γρήγορες ιστιοδρομίες, αλλά οι απαιτήσεις είναι τεράστιες και οι περισσότερες χώρες δυσκολεύονται η αδυνατούν να ανταποκριθούν.

Έπειτα, ιστιοπλοΐα δεν είναι μόνο οι ολυμπιακές κατηγορίες, αλλά και οι διεθνείς οι οποίες αισθάνονται περιθωριοποιημένες κι αυτό είναι μεγάλο λάθος, γιατί ασχολούνται χιλιάδες αθλητές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Γενικά υπάρχει και δυσαρέσκεια για τον τρόπο λειτουργίας και τους χειρισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας σε πολλά αγωνιστικά θέματα και όχι μόνο, ενώ εκφράστηκαν απόψεις ακόμα και για περιπτώσεις αδιαφάνειας που πλήττουν τον κύρος της World Sailing.

Ομόφωνη απόφαση του Group D είναι να θέσει όλους αυτούς τους προβληματισμούς στην World Sailing, έτσι ώστε η ιστιοπλοΐα να ξαναβρεί την ταυτότητά της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το meeting χαιρέτησε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ο Κινέζος Χουαν Λι, ενώ έδωσε το παρών και ο πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων:

Είναι μεγάλη η χαρά και τιμή μου να χαιρετίζω ως Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, την σημαντική αυτή διήμερη συνάντηση των μελών του Group D της World Sailing. Όπως πληροφορήθηκα, το Group αυτό, είναι ένα από τα πιο ισχυρά Groups της παγκόσμιας ιστιοπλοϊκής ομοσπονδίας, τα μέλη του οποίου συνεργάζονται με υψηλό αίσθημα ευθύνης, αλληλοκατανόησης και αφοσίωσης, για την προώθηση των κοινών τους συμφερόντων στο χώρο του συναρπαστικού αθλήματος της ιστιοπλοΐας. Η χώρα μας, αγαπητοί σύνεδροι, έχει μια μεγάλη παράδοση σε ότι έχει να κάνει με την θάλασσα. Από την ναυσιπλοΐα μέχρι την αλιεία και από την τουριστική εκμετάλλευση της μέχρι τον απόλυτα πετυχημένο αθλητισμό. Και σε αυτό το τελευταίο η χώρα μας έχει να επιδείξει τεράστιες επιτυχίες..

Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αθλητικούς φορείς, για την χώρα μας, αφού οι ιστιοπλόοι μας έχουν κατακτήσει μέχρι σήμερα τα περισσότερα μετάλλια για την Ελλάδα μεταξύ των υπόλοιπων αθλητών, από τις συμμετοχές τους σε διεθνείς, παγκόσμιους και Ολυμπιακούς Αγώνες. Η παρουσία στις εργασίες της συνάντησης αυτής δύο επιφανών προσωπικοτήτων της παγκόσμιας ιστιοπλοΐας, των αξιότιμων κυρίων Josep Pla, Αντιπροέδρου της World Sailing και Balazs Hajdύ, διακεκριμένου νομικού, Προέδρου της Επιτροπής Καταστατικού της World Sailing και Αντιπροέδρου της Eurosaf, καταδεικνύουν την σπουδαιότητα του meeting και την ισχυρή φωνή του Group D στα διεθνή ιστιοπλοϊκά δρώμενα.Είναι επίσης χαρά μου να βλέπω ανάμεσα σας και τον φίλο Αιμίλιο Παπαθανασίου, μέλος του World Sailing Council εκλεγμένο από το Group D και μοναδικού Έλληνα κάτοχο του βραβείου fair play της IOC. Η παρουσία του στην παγκόσμια Ομοσπονδία, δεν αποτελεί μόνο μια διεθνή αναγνώριση για τον ίδιο και για την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, αλλά και για την ίδια την Ελλάδα.