Η ελληνική ιστιοπλοΐα έφερε στο ίδιο τραπέζι Ισραήλ, Λίβανο, Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο

Το μεγαλείο του αθλητισμού και των ιδεωδών που πρεσβεύει αποτυπώθηκαν στη συνάντηση των που ανήκουν στο Group D της World Sailing, η οποία φιλοξενήθηκε στα γραφεία της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Σεπτεμβρίου.

Μπορεί αυτή την περίοδο που η Μέση Ανατολή φλέγεται οι σχέσεις Ισραήλ και Λιβάνου να είναι τεταμένες, όπως και οι σχέσεις Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου να βρίσκονται στην καλύτερη φάση, ωστόσο οι παραπάνω χώρες πλαισιωμένες από τις Μάλτα, Γαλλία, Ιταλία, Μονακό και Σαν Μαρίνο βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι και συζήτησαν για το μέλλον της ιστιοπλοΐας αφήνοντας στην άκρη τις πολιτικές έριδες.



Το γεγονός αυτό αποτελεί μεγάλη τιμή και αναγνώριση για την ελληνική ιστιοπλοΐα, καθώς η ΕΙΟ ήταν εκείνη που εγκαινίασε αυτές τις συναντήσεις με μεγάλη επιτυχία για πρώτη φορά το 2017. Από τότε, οι συναντήσεις συνεχίστηκαν σε άλλες πόλεις, όπως η Κωνσταντινούπολη, η Λευκωσία, η Ρώμη και η Μασσαλία, με μοναδική διακοπή την περίοδο της πανδημίας του Covid-19.

Το Group D είναι ένα από τα πιο ισχυρά και ενωμένα γκρουπ στην παγκόσμια ιστιοπλοϊκή ομοσπονδία, αφού μόνο αυτό και το Group P, στο οποίο ανήκουν οι ΗΠΑ και Καναδάς, έχουν από 3 μέλη, τα οποία εργάζονται με ομοφωνία για την προώθηση των κοινών τους συμφερόντων.

Από το συγκεκριμένο γκρουπ εξελέγη για πρώτη φορά στο Council της World Sailing ο Αιμίλιος Παπαθανασίου, γεγονός που υπογραμμίζει την επιρροή και το κύρος του. Στη συνάντηση θα είναι παρόντες οι εκπρόσωποι από όλες τις χώρες του Group D, με την εξαίρεση του Μονακό, του Σαν Μαρίνο και της Κύπρου, οι οποίες θα απουσιάζουν.

Το «παρών» την πρώτη ημέρα έδωσε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Κατά τη διάρκεια του διήμερου meeting θα συζητηθούν σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση και το μέλλον της World Sailing. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται:

-Η εκλογή δύο γυναικών αντιπροέδρων ενόψει του ετήσιου συνεδρίου της World Sailing, που

θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στην Ιρλανδία.

-Διάφορα θέματα που αφορούν το Καταστατικό της World Sailing, με στόχο την προσαρμογή

του στις σύγχρονες ανάγκες.



ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ

Την συνάντηση θα τιμήσουν με την παρουσία τους δύο επιφανείς προσωπικότητες της παγκόσμιας

ιστιοπλοΐας:

-Ο José Plá, Αντιπρόεδρος της World Sailing από την Ανδόρα.

-Ο Balázs Hajdú, Ούγγρος διακεκριμένος δικηγόρος, Πρόεδρος της Επιτροπής Καταστατικού

της World Sailing και Αντιπρόεδρος της Eurosaf, συναθλητής του Αιμίλιου στην

κατηγορία Finn. Η παρουσία τους αναδεικνύει τη σπουδαιότητα του meeting και την ισχυρή φωνή του Group D στα

διεθνή ιστιοπλοϊκά δρώμενα.