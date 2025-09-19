Απονομή διπλωμάτων στους 84 αποφοίτους της Σχολής Προπονητών Ιστιοπλοΐας Β' επιπέδου

Με την απονομή διπλωμάτων στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΙΟ ολοκληρώθηκε χθες η Σχολή Προπονητών Ιστιοπλοΐας Β' επιπέδου στην οποία φοίτησαν 85 υποψήφιοι και αποφοίτησαν οι 84.

Η φοίτηση περιελάμβανε:

Διαδικτυακά μαθήματα από τις 2 Νοεμβρίου 2024.

Δια ζώσης μαθήματα τις καθημερινές στα γραφεία της ΕΙΟ το διάστημα 10 Μαρτίου έως 10 Απριλίου 2025.

Πρακτική τα Σαββατοκύριακα από 12 Απριλίου έως 7 Ιουνίου 2025.

Στη συνέχεια οι υποψήφιοι προπονητές παρέδωσαν διπλωματική εργασία και στις 10 Ιουνίου έδωσαν εξετάσεις στην ΕΙΟ.

Στη χθεσινή εκδήλωση της απονομής των διπλωμάτων στους νέους προπονητές παρευρέθηκαν η πρόεδρος της ΕΙΟ Νίκη Αναστασίου, μέλη του Δ.Σ της Ομοσπονδίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΠΙ Γεώργιος Γιακουμίδης, η πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Ιστιοπλοΐας Β΄ επιπέδου Ζωή Λαρεντζάκη και τα μέλη της επιτροπής, ο διευθυντής της Σχολής Γεώργιος Πίγκος, συγγενείς και φίλοι των νέων προπονητών.

Στον χαιρετισμό της η πρόεδρος της ΕΙΟ Νίκη Αναστασίου μίλησε για τα προβλήματα έλλειψης προπονητών ιστιοπλοΐας τονίζοντας ότι τα σωματεία δυσκολεύονται πολύ να βρουν έναν προπονητή καθαρά για οικονομικούς λόγους. Οι προπονητές δεν πληρώνονται όσο θα έπρεπε, με αποτέλεσμα όλοι να κυνηγάνε το επάγγελμα του skipper.

Επίσης η Νίκη Αναστασίου ανακοίνωσε μια σπουδαία είδηση που έγινε δεχτή με ενθουσιασμό. Μετά από μεγάλη προσπάθεια και συνεργασία με τον Κοσμήτορα των ΤΕΦΑΑ Αθηνών Γεράσιμο Τερζή, αλλά και διάφορων καθηγητών των ΤΕΦΑΑ, τα ΤΕΦΑΑ προσφέρουν μετά απο 15 ολόκληρα χρόνια ξανά την ειδίκευση της ιστιοπλοΐας.

Τα μαθήματα, μάλιστα, θα ξεκινήσουν από αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά, πράγμα για το οποίο σύσσωμη η ιστιοπλοϊκή οικογένεια αισθάνεται μεγάλη υπερηφάνεια.