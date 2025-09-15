Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Νίκος Παππάς νικητής στο Όπεν Πανελλήνιο Όπτιμιστ U16

Με 9 ιστιοδρομίες στα αγόρια και 8 στα κορίτσια ολοκληρώθηκε στην πανέμορφη Σύρο το open πανελλήνιο πρωτάθλημα Οπτιμιστ U16 που διοργάνωσε ο τοπικός ναυτικός όμιλος υπό την αιγίδα της ΕΙΟ, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης, το Λιμενικό Ταμείο και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Την τελευταία ημέρα οι 171 ιστιοπλόοι από 35 ομίλους όλης της χώρας δεν αγωνίστηκαν λόγω του πολύ δυνατού αέρα που φυσούσε στην ευρύτερη περιοχή, όμως στις προηγούμενες ιστιοδρομίες έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και έγινε ένας σπουδαίος αγώνας.

Όσοι τον παρακολούθησαν μέσω της ζωντανής μετάδοσης από το κανάλι της ΕΙΟ στο You Tube διαπίστωσαν το υψηλό επίπεδο των παιδιών, αλλά και την άψογη οργάνωση του πρωταθλήματος.

Η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία επένδυσε πολλά σε αυτό το πρωτάθλημα στηρίζοντας για μια ακόμα φορά τους ομίλους της Περιφέρειας, τα νησιά των Κυκλάδων και τον διοργανωτή Ν.Ο. Σύρου και εκπροσωπήθηκε από την πρόεδρο Νίκη Αναστασίου, τους τρεις αντιπροέδρους και άλλα μέλη του Δ.Σ.

Ο δε νικητής στα αγόρια δεν είναι άλλος από τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2025 στη Σλοβενία, τον Νίκο Παππά του Ν.Ο Βόνιτσας, ενώ ο χάλκινος πρωταθλητής Ευρώπης Αγις-Χρήστος Αγγελόπουλος κατέλαβε την 4η θέση.

Δυναμική επανεμφάνιση έκαναν οι ιστιοπλόοι από τον Ν.Ο. Θεσσαλονίκης με τον Δημήτρη Σπονδυλίδη να κατακτά την 3η θέση και τον Ιωάννη Παπαγεωργίου την 10η.

Ο δε Ι.Ο. Πόρτο Ράφτη είχε δύο αθλητές στην πρώτη 10άδα, τον Ιωάννη Ζιώργα στην 5η θέση και τον Χρήστο Διαγγελάκη στην 7η.

Στα κορίτσια η ασημένια πρωταθλήτρια Ευρώπης Ελένη Τριάντου κατέλαβε την 2η θέση, ενώ εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησαν οι αθλήτριες της Περιφέρειας. Στα κορίτσια η Δέσποινα Βλαχάκη από το Ν.Ο Πάρου κατέκτησε την 3η θέση, ο Ι.Ο. Πόρτο Ράφτη είδε την Πηνελόπη Στράτου στην 5η θέση και την Μαρία Βασιλική Ασημακοπούλου στην 9η, ενώ η Ιοκάστη Παππά (αδελφή του Νίκου) από τη Βόνιτσα πήρε την 7η θέση.

Τα τελικά αποτελέσματα στα 100 αγόρια έχουν ως εξής:

1. Νίκος Παππάς Ν.Ο Βόνιτσας 26 βαθμοί

2. Γεώργιος Καρναβάς Ν.Ο. Βουλιαγμένης 32

3. Δημήτρης Σπονδυλίδης Ν.Ο. Θεσσαλονίκης 40

4. Αγις- Χρήστος Αγγελόπουλος Ι.Ο.Π. 51

5. Ιωάννης Ζιώργας Ι.Ο. Πόρτο Ράφτη 55

6. Γεώργιος Κούντος Ν.Ο. Καλαμακίου 56

7. Χρήστος Διαγγελάκης Ι.Ο. Πόρτο Ράφτη 60

8. Γεώργιος Μάνδηλας Ν.Ο. Καλαμακίου 61

9. Αλέξανδρος Πάλλης Ν.Ο. Καλαμακίου 65

10. Ιωάννης Παπαγεωργίου Ν.Ο. Θεσσαλονίκης 79

Στα 71 κορίτσια τα τελικά αποτελέσματα είναι:

1. Ευαγγελία Χατζηιωακειμίδη Α.Ν.Ο.Γ. 42β.

2. Ελένη Τριάντου Ν.Ο.Π. Φαλήρου 55

3. Δέσποινα Βλαχάκη Ν.Ο. Πάρου 74

4. Κυριακή Γεωργακοπούλου Ν.Ο.Τ. Κ. 80

5. Πηνελόπη Στράτου Ι.Ο. Πόρτο Ράφτη 86

6. Κατερίνα Δελαγραμμάτικα Ν.Ο.Ε. 86

7. Ιοκάστη Παππά Ν.Ο. Βόνιτσας 89

8. Αλεξάνδρα Λάγιου Ν.Ο.Π. Φαλήρου 92

9. Μαρία Βασιλική Ασημακοπούλου Ι.Ο. Πόρτο Ράφτη 92

10. Ασημίνα Ελένη Παπαδοπούλου Ι.Ο.Π. 98

ΣΤO Πορτιμάο της Πορτογαλίας ολοκληρώθηκε το παγκόσμιο πρωτάθλημα iQFOiL U23.

Μετά από 19 ιστιοδρομίες στα κορίτσια η Δανάη Ποντίφηξ τερμάτισε 22η με 304 βαθμούς σε σύνολο 48 σκαφών από 19 χώρες, ενώ η Δανάη Γιαννούλη πήρε την 33η θέση με 423 βαθμούς.

Στα αγόρια ο Πέτρος Κονταρίνης τερμάτισε 55ος με 245 βαθμούς και ο Αλέξανδρος Κοκκινάκης 60ος με 259 βαθμούς μεταξύ 95 σκαφών από 28 χώρες.