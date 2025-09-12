Mάχη για τις πρώτες θέσεις στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Όπτιμιστ U16

Σε εξέλιξη βρίσκεται στην πανέμορφη Σύρο το open πανελλήνιο πρωτάθλημα Οπτιμιστ U16 που διοργανώνει ο τοπικός ναυτικός όμιλος υπό την αιγίδα της ΕΙΟ, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης, το Λιμενικό Ταμείο και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Οι 171 ιστιοπλόοι από 35 ομίλους όλης της χώρας δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους και ο κόσμος απολαμβάνει εντυπωσιακό θέαμα μέσω της ζωντανής μετάδοσης του αγώνα από το κανάλι της ΕΙΟ στο You Tube.

Το πρωτάθλημα ολοκληρώνεται αύριο Σάββατο και αναμένεται να γίνει μάχη για τις πρώτες θέσεις.

Στα αγόρια έχουν γίνει έξι ιστιοδρομίες και οι πρώτοι 6 της γενικής βαθμολογίας των 100 σκαφών είναι:

1. Νίκος Παππάς Ν.Ο Βόνιτσας 14 βαθμοί

2. Ιωάννης Παπαγεωργίου Ν.Ο. Θεσσαλονίκης 18

3. Αγις- Χρήστος Αγγελόπουλος Ι.Ο.Π. 20

4. Γεώργιος Καρναβάς Ν.Ο. Βουλιαγμένης 21

5. Αλέξανδρος Πάλλης Ν.Ο. Καλαμακίου 24

6. Δημήτρης Σπονδυλίδης Ν.Ο. Θεσσαλονίκης 28

Τα 71 κορίτσια έχουν τρέξει τέσσερις κούρσες και η κατάταξη έχει ως εξής:

1. Ευαγγελία Χατζηιωακειμίδη Α.Ν.Ο.Γ. 5β.

2. Ελένη Μαργαρίτη Ν.Ο. Κατερίνης 19

3. Μαντλέν Γκαμπάντ Ν.Ο.Ε.20

4. Ελένη Τριάντου Ν.Ο.Π. Φαλήρου 20

5. Δέσποινα Βλαχάκη Ν.Ο. Πάρου 23

6. Νεφέλη - Βασιλεία Πετρούλη Ν.Ο. Αρτέμιδας Σπάτων 29

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ευθεία του έχει μπει και το παγκόσμιο πρωτάθλημα iQFOiL U23 της Πορτογαλίας.

Μετά από 14 ιστιοδρομίες στα κορίτσια η Δανάη Ποντίφηξ είναι 27η με 253

βαθμούς σε σύνολο 48 σκαφών από 19 χώρες και η Δανάη Γιαννούλη ακολουθεί στην 32η θέση με 330 βαθμούς.

Στα αγόρια ο Αλέξανδρος Κοκκινάκης είναι 59ος με 223 βαθμούς και ο Πέτρος Κονταρίνης 61ος με 224 βαθμούς μεταξύ 95 σκαφών από 28 χώρες.