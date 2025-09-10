Σε ζωντανή μετάδοση το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Όπεν Όπτιμιστ!

Όλα είναι έτοιμα στην πανέμορφη Σύρο για το open πανελλήνιο πρωτάθλημα Οπτιμιστ U16 με τη συμμετοχή 172 ιστιοπλόων από 35 ομίλους όλης της χώρας.

Τα 104 αγόρια και τα 68 κορίτσια έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για έναν σπουδαίο αγώνα τον οποίο θα μπορεί να παρακολουθήσει ο οποιοσδήποτε μέσω της ζωντανής μετάδοσης από την ομάδα Live Streaming της ΕΙΟ στο κανάλι της στο You Tube. Αυτό, άλλωστε, θα είναι το μεγάλο κίνητρο των ιστιοπλόων. Να διακριθούν σε έναν αγώνα με μεγάλη προβολή.

Διοργανωτής είναι ο Ν.Ο. Σύρου υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, το Λιμενικό Ταμείο και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με υποστηρικτή υγείας το ΕΚΑΒ.

Η πρώτη ιστιοδρομία έχει προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου και η τελευταία θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 του ίδιου μήνα. Ο αγώνας θα γίνει στη θαλάσσια περιοχή του νησιού Διδύμη.