Mε τέσσερις Έλληνες ιστιοπλόους το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα iQFOiL U23

Σε εξέλιξη βρίσκεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα iQFOiL U23 που διεξάγεται στο Πορτιμάο της Πορτογαλίας.

Τρέχουν τέσσερις Ελληνες ιστιοπλόοι, οι οποίοι προσπαθούν για το καλύτερο. Πρόκειται για ένα απαιτητικό αγώνα στον οποίο αγωνίζονται οι κορυφαίοι ιστιοπλόοι της κλάσης.

Καλύτερα πάνε τα κορίτσια. Μετά από οκτώ ιστιοδρομίες η Δανάη Ποντίφηξ είναι 25η με 128 βαθμούς σε σύνολο 48 σκαφών από 19 χώρες. Οι τερματισμοί της είναι 23, 20, 35 (την αφαίρεσε), 10, 24, 26, 49 (την αφαίρεσε), 25.

Η Δανάη Γιαννούλη βρίσκεται στην 31η θέση με 171 βαθμούς. Οι θέσεις της είναι 33, 34 (την αφαίρεσε), 37 (την αφαίρεσε), 34, 34, 20, 21, 29.

Στα αγόρια συμμετέχουν 95 σκάφη από 28 χώρες και ο Αλέξανδρος Κοκκινάκης είναι 58ος με 155 βαθμούς. Έχει τερματίσει 30, 26, 32, 36 ( την αφαίρεσε), 27, 33 ( την αφαίρεσε), 22, 18.

Ο Πέτρος Κονταρίνης βρίσκεται στην 61η θέση με 164 βαθμούς. Οι θέσεις του είναι 35 (την αφαίρεσε), 27, 26, 30, 31, 24, 35 (την αφαίρεσε), 26.