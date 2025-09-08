Με τη συμμετοχή 27 ιστιοπλόων στη Θεσσαλονίκη το πρώτο καμπ 420

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο Level 1 – Foundation Camp 420, που πραγματοποιήθηκε από 1 έως 4 Σεπτεμβρίου στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Θεσσαλονίκης.

Στην τετραήμερη προπονητική δράση έλαβαν μέρος 27 ιστιοπλόοι από 6 ομίλους με την υποστήριξη τριών προπονητών και την καθοδήγηση του ομοσπονδιακού τεχνικού στις κλάσεις 420 και 470 Γεράσιμου Ωρολογά.

Στο camp πήραν μέρος οι όμιλοι Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Θεσσαλονίκης, Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης, Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, Όμιλος Φίλων Θαλάσσης, Όμιλος Θαλασσίων Αθλημάτων και Ναυτικός Όμιλος Άρνισσας Βεγορίτιδας.

Το προπονητικό camp είχε διττό στόχο. Από τη μία να δώσει την πρώτη εμπειρία σε αθλητές Οπτιμιστ που βρίσκονται σε φάση μετάβασης στα διθέσια σκάφη και από την άλλη να προσφέρει σε αθλητές της κατηγορίας 420 τα εφόδια για να χτίσουν ισχυρές βάσεις για την εξέλιξή τους στο κορυφαίο επίπεδο.

Η Βόρεια Ελλάδα υπήρξε ιστορικά σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη των διθέσιων σκαφών με διεθνείς επιτυχίες στις κατηγορίες 470 και 420.

Όλες οι ενέργειες φιλοδοξούν να αναβιώσει αυτή η παράδοση και να στηριχθεί η νέα γενιά ιστιοπλόων.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γεράσιμος Ωρολογάς δήλωσε: «Το Training Camp αυτό είναι μόνο η αρχή. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε έμπρακτα και σε μόνιμη βάση όλους τους αθλητές και τους ομίλους που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στις κατηγορίες 420 και 470. Η συμμετοχή και το έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε αποτελούν σαφή ένδειξη ότι η ιστιοπλοΐα των διθέσιων σκαφών έχει όλα τα εχέγγυα να ξαναβρεί τη δυναμική της».