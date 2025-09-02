Έσπασαν καρδιές στο φινάλε της «Aegean Regatta 2025»!

Αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία σημείωσε η «Aegean Regatta 2025» που ξεκίνησε από τη Μύρινα της Λήμνου, συνέχισε στον Άγιο Ευστράτιο και το Πλωμάρι της Λέσβου για να καταλήξει στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

Οι ιστιοπλόοι είχαν την ευκαιρία να συνδυάσουν την αγωνιστική πλευρά με τη γνωριμία του πολιτισμού και των παραδόσεων των νησιών – σταθμών του αγώνα, σε μια διοργάνωση που έκλεισε 24 χρόνια και στην κυριολεξία έσπασαν καρδιές, διότι οι νικητές στις τρεις κατηγορίες κρίθηκαν στις δύο τελευταίες ιστιοδρομίες.

Την «Aegean Regatta 2025», που ήταν το κορυφαίο ιστιοπλοϊκό γεγονός του καλοκαιριού, διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θάλασσας της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και τους Ομίλους: Α.Σ.Ι.Α.Θ. Ρόδου, Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνης, Ν.Ο. Σάμου, Ν.Ο. Χίου, ΠΕΚΕΒ Χίου και με συντονιστή Όμιλο για το 2025 τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Μυτιλήνης.

Η «Aegean Regatta» ήταν επίσης συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Δήμου Λήμνου, του Δήμου Αγίου Ευστρατίου και του Δήμου Μυτιλήνη κι έγινε με την υποστήριξη του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Τα τελικά αποτελέσματα της «Aegean Regatta» είναι:

Κατηγορία 1

1 Baximus (Ο.Φ.Θ) με κυβερνήτη τον Θανάση Μπαξεβάνη

2 Ιnvictus – Katopsis Constraction (Ο.Φ.Θ) με κυβερνήτη τον Γιώργο Παπαδόπουλο

3 Hakuna Matata (Ν.Ο.Θ.Α.Κ.) με κυβερνήτη τον Δημήτρη Σοφιτσή

Κατηγορία 2

1 Αnateloussa Afroditi (Ν.Ο.Θ) με κυβερνήτη τον Γιώργο Αυγερινό

2 Μeliploe (Ν.Ο.Β.Α.) με κυβερνήτη τον Θανάση Πινιάρη

3 Astrapi (Ν.Ο.Θ.) με κυβερνήτη τον Βασίλη Καπιτανίδη

Κατηγορία 3

1 Dragon (Ν.Ο. Χίου) με κυβερνήτη τον Γιάννη Μιτακίδη

2 Ιsidoros (Π.Ο.Ι.Α.Θ.) με κυβερνήτη τον Βαγγέλη Λιανό

3 Das Boot (Α.Σ.Ι.Α.Θ.) με κυβερνήτη τον Δημήτρη Σταματά

Non-Spinnaker/HSF

1 Αthos (Λ.Ο.Ι.Α.Θ.)με κυβερνήτη τον Δημήτρη Κονιαρέλλη

2 Bo Braya (AZ Yaghting) με κυβερνήτη τον Lachezar Bratoev

3 Mayflower με κυβερνήτη τη Janita Marolia

Τα αποτελέσματα στην τελευταία inshore ιστιοδρομία που έγινε έξω από τη Μυτιλήνη είναι:

Κατηγορία 1

1 Baximus με κυβερνήτη τον Θανάση Μπαξεβάνη

2 Ιnvictus – Katopsis Constraction με κυβερνήτη τον Γιώργο Παπαδόπουλο

3 Vorras με κυβερνήτη τον Δημήτρη Kαραγιάννη

Κατηγορία 2

1 Αnateloussa Afroditi με κυβερνήτη τον Γιώργο Αυγερινό

2 Μeliploe με κυβερνήτη τον Θανάση Πινιάρη

3 Astrapi με κυβερνήτη τον Βασίλη Καπιτανίδη

Κατηγορία 3

1 Das Boot με κυβερνήτη τον Δημήτρη Σταματά

2 Dragon με κυβερνήτη τον Γιάννη Μιτακίδη

3 Maria Galante με κυβερνήτη τον Γιώργο Τριανταφύλλου

Non-Spinnaker/HSF

1 Bo Braya με κυβερνήτη τον Lachezar Bratoev

2 Αthos με κυβερνήτη τον Δημήτρη Κονιαρέλλη

3 Sutton Bonington με κυβερνήτη τον Στέλιο Σπανιόλα

Η φετινή καταπληκτική διοργάνωση ολοκληρώθηκε με μία υπέροχη τελετή λήξης στην πλατεία Σαπφούς στη Μυτιλήνη πλημμυρισμένη από αγάπη για τη θάλασσα, την ιστιοπλοΐα και το Αιγαίο Πέλαγος.

Όλοι οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν με τα καλύτερα λόγια στην άψογη οργάνωση του αγώνα, τη εξαιρετική φιλοξενία των κατοίκων στα νησιά και την απαράμιλλη ομορφιά του Αιγαίου Πελάγους.

Ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Εμμανουήλ Κουτουλάκης μιλώντας στην Τελετή Λήξης, αφού μετέφερε τους χαιρετισμούς του αρμόδιου Υφυπουργού Στέφανου Γκίκα, ευχαρίστησε τους ιστιοπλόους που όλα αυτά χρόνια αγκαλιάζουν την «Aegean Regatta», την επιτροπή Αγώνα για την αξιοθαύμαστη δουλειά της, τους συνδιοργανωτές ομίλους, τους Δήμους Λήμνου, Αγίου Ευστρατίου και Μυτιλήνης για τη συνεργασία και τέλος τους κατοίκους των νησιών που επέδειξαν μία μοναδική διάθεση φιλοξενίας.

Επίσης αναφέρθηκε στα οφέλη της «Aegean Regatta», στην τόνωση των ακριτικών νησιών, στην επαφή των ιστιοπλόων από διαφορετικά μέρη, αλλά και στην ευκαιρία που δίνεται στα πληρώματα να γνωρίσουν τον νησιώτικο πολιτισμό. Και κατέληξε λέγοντας: «Του χρόνου η «Aegean Regatta» θα ξεκινήσει συμβολικά από τη Βολισσό Χίου, μία περιοχή που επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές.»

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας έδωσε συγχαρητήρια σε όλες και όλους που συμμετείχαν στην «Aegean Regatta», όχι μόνο ως μέλη πληρωμάτων με τα σκάφη τους, αλλά και στη διοργάνωση και τόνισε ότι ο Δήμος Μυτιλήνης θα στηρίζει σταθερά κάθε δράση, που αναδεικνύει τον τόπο, την παράδοση και τις ομορφιές του.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανοιχτής Θαλάσσης της ΕΙΟ Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος ευχαρίστησε τα πληρώματα για τη συμμετοχή και ανανέωσε το ραντεβού για του χρόνου.

Μετά τις απονομές, ακολούθησε μουσική εκδήλωση με το συγκρότημα Efapax στην πλατεία Σαπφούς, με πολύ κέφι, ενθουσιασμό και συζητήσεις για τη θάλασσα και την ιστιοπλοΐα.

Οι ιστιοπλόοι ανανέωσαν το ραντεβού για το 2026 και ένα νέο ταξίδι στις ομορφιές του Αιγαίου Πελάγους.