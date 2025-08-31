58ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου “Ι. Β. Γουλανδρής”»: Με «μπαλόνια» και εντυπωσιακό θέαμα η παράκτια ιστιοδρομία

Μία από τις πιο εντυπωσιακές εκκινήσεις της ιστορίας του αγώνα ήταν αυτή της παράκτιας ιστιοδρομίας του «58ου Eurobank Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Άνδρου “Ι. Β. Γουλανδρής”».

Τα ιστιοφόρα άνοιξαν πανιά και μπαλόνια στη θαλάσσια περιοχή της Χώρας Άνδρου με νοτιοδυτικούς ανέμους και «έδωσαν» πανέμορφες εικόνες, σε μία κούρσα που απαιτούσε στρατηγική και γρήγορες κινήσεις. Νικητές στο «Eurobank Private Banking Cup» αναδείχθηκαν στα Performance το «PEGA – Goulandris Bros Hellas» ( με κυβερνήτες τους Ε. Καραουλάνη – Δ. Αλεβιζάκη) και στα Sport το «Giorgio – Furuno Eurobulk – Euroseas» με κυβερνήτες τον Olympian Κώστα Μάνθο και τον Μανώλη Πίττα. Η διοργάνωση, από αγωνιστικής πλευράς, θα ολοκληρωθεί με την ιστιοδρομία Χώρα – Δύσβατο.

Ο αρχαίος θεός του άνεμου, ο Αίολος, αποφάσισε να… αποζημιώσει τους ιστιοπλόους για τις καιρικές συνθήκες των προηγούμενων ημερών. Έτσι, από νωρίς το πρωί, στην «Καπετάνισσα των Κυκλάδων» φυσούσαν νοτιοδυτικοί άνεμοι και οι αγωνιζόμενοι βρέθηκαν μπροστά σε ιδιαίτερες προκλήσεις. «Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, με διαφορετικές εντάσεις του ανέμου, από μέτριο έως πολύ αέρα. Είχε διακυμάνσεις που έπρεπε να εκμεταλλευτείς για να κερδίσεις. Το πλήρωμα δούλεψε πολύ καλά και αυτό έφερε τη νίκη», υπογράμμισε ο συγκυβερνήτης στο «PEGA – Goulandris Bros Hellas» Δημήτρης Αλεβιζάκη ενώ ο Olympian Κώστας Μάνθος, συγκυβερνήτης στο «Giorgio – Furuno Eurobulk – Euroseas», πρόσθεσε: «Ήταν συνθήκες που δεν θυμάμαι να έχουμε αντιμετωπίσει άλλη φορά σε αυτόν τον αγώνα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια.

Είχαμε νοτιοδυτικούς ανέμους και για πρώτη φορά από αυτή τη θαλάσσια περιοχή πήραμε εκκίνηση με μπαλόνια. Αυτό δημιούργησε ωραίες εικόνες για αυτούς που το έβλεπαν από τη στεριά αλλά για τα σκάφη, που ξεκινούσαν όλα μαζί από έναν μικρό θαλάσσιο χώρο, θα έπρεπε να γίνουν δύσκολοι χειρισμοί. Από την άλλη πλευρά όμως ήταν και ωραίο για θέμα τακτικής. Στα πρώτα μίλια ο καιρός είχε μικρές μεταβολές αλλά, στη συνέχεια, πήγε στρωτά μέχρι την «πόρτα» όπου ήταν ο τερματισμός της κούρσας. Η επόμενη ιστιοδρομία ήταν μέχρι το Δύσβατο. Διεξήχθη ένας όμορφος και γρήγορος αγώνας».

Ο «58ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου “Ι. Β. Γουλανδρής”» αποτελεί συνδιοργάνωση του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος και του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου. Το αγωνιστικό μέρος ολοκληρώνεται σήμερα με την ιστιοδρομία Άνδρος – Δύσβατο. Η «αυλαία» της διοργάνωση θα… πέσει αύριο (1/9) στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος με τις απονομές. Χθες, στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Α., πραγματοποιήθηκαν οι απονομές για τις κούρσες: Βουλιαγμένη – Άνδρος και Χίος – Βουλιαγμένη. Το «παρών», μεταξύ άλλων, έδωσαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού και βουλευτής Κυκλάδων Γιάννης Βρούτσης και η βουλευτής Κυκλάδων Κατερίνα Μονογυιού.

Τα αποτελέσματα στο «Eurobank Private Banking Cup»:

Κατηγορία: Performance:

1. PEGA – Goulandris Bros Hellas (Ε. Καραουλάνη – Δ. Αλεβιζάκης)

2. PETE (Δ. Παλαιολόγος)

3. Black Pearl (M. Χατζηκυριακάκης – Μ. Κουρτέσης)

Κατηγορία Sport:

1. Giorgio – Furuno Eurobulk – Euroseas (Κ. Μάνθος – Μ. Πίττας)

2. Andra – Doculand (Ζ. Γρηγοριάδης)

3. Burrasca (Ν. Χατζηγιάννης – R. Bell)

Η Eurobank, πλέον ως naming partner, με το Group Private Banking της Χρυσό Χορηγό του Αγώνα για 8η συνεχή χρονιά, συνεχίζει, στηρίζοντας αθλητές και διοργανώσεις, να ενισχύει ουσιαστικά τη σύνδεσή της με την ιστιοπλοΐα, οι αξίες της οποίας αντανακλούν και τις αξίες του Private Banking: συντονισμό, διορατικότητα, ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα. Η πολυετής σχέση που έχει αναπτύξει η Eurobank με τη Διοργάνωση, προσομοιάζει τις μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης που καλλιεργεί με τους Private Banking πελάτες της, σε Ελλάδα, Κύπρο, Λουξεμβούργο και Λονδίνο.