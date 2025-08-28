Ψηλά στη βαθμολογία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ILCA Οι Κυφίδης και Πετριανός

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα U21 της κλάσης ILCA που διεξάγεται στην Ιρλανδία έχει μπει στην τελική του ευθεία με τη διεξαγωγή της τελικής φάσης.

Στα ILCA 7 συνολικά έχουν γίνει οκτώ ιστιοδρομίες και οι δύο ιστιοπλόοι μας τα πάνε περίφημα.

Ο Αθανάσιος Κυφίδης τερμάτισε 2 και 14 στις δύο τελευταίες κούρσες και πλέον είναι 5ος στη γενική κατάταξη των 139 σκαφών από 35 χώρες με 37 βαθμούς ποινής.

Ο Αδαμάντιος Πετριανός τερμάτισε 13ος στην 7η ιστιοδρομία και 10ος στην 8η και με 69 βαθμούς ανέβηκε 10ος και εξακολουθεί να είναι 2ος στην κατηγορία U19.

Στα ILCA 6, επίσης μετά από οκτώ κούρσες, η Ερμιόνη Γκίκα βελτίωσε τη θέση της και πλέον είναι 12η με 123 βαθμούς μεταξύ 73 σκαφών από 27 χώρες.

Στις δύο τελευταίες ιστιοδρομίες η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε 14 και 20 αντίστοιχα.

Η Ευαγγελία Καραγεώργου είναι 27η με 185 βαθμούς. Στην 7η και 8η κούρσα τερμάτισε 24 και 12 αντίστοιχα.