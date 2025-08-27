«58ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου “Ι. Β. Γουλανδρής”»: Αναβολή της εκκίνησης για την 29η Αυγούστου

Η Οργανωτική Επιτροπή Αγώνα του «58ου Eurobank Διεθνή Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Άνδρου “Ι.Β. Γουλανδρής”» εκτιμώντας τα μετεωρολογικά μοντέλα που δίνουν προβλέψεις για ριπές ανέμου άνω των 45 κόμβων και με κύριο μέλημα την ασφάλεια των πληρωμάτων και των σκαφών αποφάσισε την αναβολή της εκκίνησης της διοργάνωσης που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στις 28 Αυγούστου.

Η εκκίνηση για τον στόλο που θα φύγει από την Αττική θα δοθεί μία ημέρα αργότερα, στις 29 Αυγούστου, στις 11.00, από τον θαλάσσιο χώρο της Βουλιαγμένης.

«Επιτυχημένος αγώνας σημαίνει πρώτα ασφαλής αγώνας. Με το Κάβο Ντόρο και τους ανέμους - καταβάτες της Ανατολικής Άνδρου δεν «παίζουμε». Έχουμε τρεις ιστιοδρομίες μπροστά μας και χρέος μας είναι τα πληρώματα να είναι σε αγωνιστική ετοιμότητα και χαρούμενα και τα σκάφη ασφαλή», δήλωσε ο Έφορος Ναυταθλητισμού του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος Στρατής Ανδρεάδης.

Στον ιστορικό αγώνα ιστιοπλοΐας έχουν δηλώσει συμμετοχή κάποια από τα καλύτερα πληρώματα της Ελλάδος ενώ υπάρχουν και συμμετοχές από το εξωτερικό. Η φετινή διοργάνωση αποτελεί ορόσημο για την ελληνική ιστιοπλοΐα ανοικτής θάλασσας: για πρώτη φορά, η Eurobank γίνεται naming partner του Αγώνα, ενισχύοντας περαιτέρω την πολυετή της σχέση με την ελληνική ιστιοπλοΐα και επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της επιλογή να στηρίζει αθλητικές δράσεις με διαχρονική αξία και διεθνή απήχηση.

Τις επόμενες ημέρες, το αγωνιστικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μία παράκτια κούρσα ενώ η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί με την ιστιοδρομία Χώρα – Δύσβατο. Παράλληλα με την αγωνιστική δράση θα διοργανωθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις με ξεναγήσεις στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και την Καῒρειο Βιβλιοθήκη, εκδρομές στην Άνδρο, εκδηλώσεις γαστρονομίας και οινογνωσίας.

Η Eurobank, πλέον ως naming partner, με το Group Private Banking της Χρυσό Χορηγό του Αγώνα για 8η συνεχή χρονιά, συνεχίζει, στηρίζοντας αθλητές και διοργανώσεις, να ενισχύει ουσιαστικά τη σύνδεσή της με την ιστιοπλοΐα, οι αξίες της οποίας αντανακλούν και τις αξίες του Private Banking: συντονισμό, διορατικότητα, ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα. Η πολυετής σχέση που έχει αναπτύξει η Eurobank με τη Διοργάνωση, προσομοιάζει τις μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης που καλλιεργεί με τους Private Banking πελάτες της, σε Ελλάδα, Κύπρο, Λουξεμβούργο και Λονδίνο.