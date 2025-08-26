Δυνατό ξεκίνημα για τον Κυφίδη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U21 ILCA

Σε μία ακόμη πολύ μεγάλη διεθνή διοργάνωση εκπροσωπείται η ελληνική ιστιοπλοΐα. Ο λόγος για το παγκόσμιο πρωτάθλημα U21 της κλάσης ILCA που διεξάγεται στην Ιρλανδία και η χώρα μας συμμετέχει με τέσσερα σκάφη.

Ανάμεσά τους είναι και η Ερμιόνη Γκίκα, η οποία πρόσφατα αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης στην ολυμπιακή κατηγορία ILCA 6 Youth.

Μέχρι τώρα έχουν γίνει οι πρώτες τέσσερις κούρσες και στα ILCA 7 ο Αθανάσιος Κυφίδης ξεκίνησε πολύ καλά και είναι 6ος με 10 βαθμούς σε σύνολο 139 σκαφών από 35 χώρες. Οι θέσεις του είναι 1,3,33 (την αφαίρεσε ως τη χειρότερή του) και 6 αντίστοιχα.

Ο Αδαμάντιος Πετριανός είναι 14ος με 24 βαθμούς και 4ος στην κατηγορία U19. Τερμάτισε 4,22 (την αφαίρεσε), 14 και 6 αντίστοιχα.

Στα ILCA 6 η Ερμιόνη Γκίκα είναι 15η με 48 βαθμούς μεταξύ 73 σκαφών από 27 χώρες. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια άρχισε με την 44η θέση, που την αφαίρεσε, μετά τερμάτισε 3η και 7η και στην τέταρτη ιστιοδρομία ήταν 38η. Σαφώς έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης

Η Ευαγγελία Καραγεώργου είναι 36η με 98 βαθμούς. Οι θέσεις της είναι 20,57 (την αφαίρεσε), 31 και 47 αντίστοιχα.