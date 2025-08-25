«AEGEAN REGATTA 2025»: Σαλπάρει από τη Λήμνο για τον Άγιο Ευστράτιο

Πρεμιέρα σήμερα Δευτέρα για την “Aegean Regatta 2025” που αποτελεί το κορυφαίο ιστιοπλοϊκό γεγονός του καλοκαιριού και διεξάγεται για 24η φορά!

Τα σκάφη θα ξεκινήσουν το ταξίδι τους στις 1 μετά το μεσημέρι από τη Μύρινα της Λήμνου για τον Άγιο Ευστράτιο και θα διανύσουν απόσταση 21 ναυτικών μιλίων, ενώ αύριο Τρίτη θα βάλουν πλώρη για το Πλωμάρι και τη Μυτιλήνη.

Η τελετή έναρξης της φετινής διοργάνωσης ξεκίνησε με σιγή ενός λεπτού στη μνήμη της Εριφύλης Βαρδάκη στην κατάμεστη από τους κυβερνήτες και τα πληρώματα αίθουσα του κινηματοθέατρου «Μαρούλα» στη Λήμνο.

Ο γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης ευχαρίστησε τους κυβερνήτες και τα πληρώματα για τη συμμετοχή τους και τόνισε την διαχρονική συνεργασία με την Επιτροπή Ανοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας με την οποία υλοποιείται αυτό το μεγάλο γεγονός που αναζωογονεί τα ακριτικά νησιά του Αιγαίου αθλητικά και πολιτιστικά.

Ο πρόεδρος της ΕΑΘ της ΕΙΟ Κώστας Καλογερόπουλος αναφέρθηκε στην σημασία που δίνει η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία στον συγκεκριμένο θεσμό και αποδεικνύεται από τις συμμετοχές των σκαφών, τον εθελοντισμό από όλα τα μέρη του Αιγαίου και την παρουσία των 2/3 των μελών της ΕΑΘ, την παρουσία του αντιπροέδρου της ΕΙΟ Κώστα Γεωργόπουλου και της τεχνικής επιτροπής.

Στη συνέχεια οι κυβερνήτες και τα πληρώματα μεταφέρθηκαν στον χώρο του λιμανιού όπου ο κ. Κουτουλάκης μαζί με τον πρόεδρο της ΕΑΘ κ. Καλογερόπουλο και την Δήμαρχο του νησιού Ελεονώρα Γεώργα κήρυξαν την έναρξη των αγώνων και ξεκίνησε η γιορτή με διάφορες μουσικές εκδηλώσεις μπροστά από τα σκάφη.

Ο πρόεδρος της ΕΑΘ, απευθυνόμενος στην Δήμαρχο, την ευχαρίστησε για την υποδοχή και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην φιλοξενία των κατοίκων της Λήμνου η οποία ήταν υποδειγματική.

Το σημαντικό στοιχείο της φετινής διοργάνωσης είναι ο έλεγχος (τεχνικός και ασφαλείας) όλων των σκαφών (!!!!) πριν τον αγώνα, γεγονός που αποτελεί πρωτιά της διοργάνωσης και σαφή αναβάθμισή της από το μεγαλύτερο αριθμό καταμετρητών που βρέθηκαν σε αγώνα. Κι αυτό δείχνει στην πράξη το ενδιαφέρον της ΕΑΘ /ΕΙΟ σε σχέση με την ασφάλεια.

Έλεγχοι στους οποίους οι κυβερνήτες ανταποκρίθηκαν και, μάλιστα, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα .

Επίσης, για πρώτη φορά σε αγώνες της «Aegean Regatta “ για την ασφάλεια των σκαφών, η διοργάνωση χρησιμοποιεί και ένα ιδιόκτητο σύστημα παρακολούθησης των σκαφών tracking.