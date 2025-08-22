Έπεσε η αυλαία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος techno 293 και 293 plus με τους Έλληνες να φλερτάρουν με τα μετάλλια

Στην τελική ευθεία έχει μπει το παγκόσμιο πρωτάθλημα Techno 293 και 293 Plus που διεξάγεται στην Ουαλία και οι Ελληνες ιστιοπλόοι συνεχίζουν τις εξαιρετικές και σταθερές εμφανίσεις τους.

Τα ελληνικά σκάφη πρωταγωνιστούν σε πολλές κατηγορίες και στις σημερινές ιστιοδρομίες θα φανεί ποιοι αθλητές και αθλήτριές μας θα καταφέρουν να ανέβουν στο βάθρο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι:

U13 (38 σκάφη, 13 ιστιοδρομίες)

8 στη γενική και 7 στα αγόρια ο Δημήτρης Αντωνίου με 90 βαθμούς.

12 στη γενική και 4 στα κορίτσια η Αναστασία Αικατερίνη Αγγελάκου Τσακίρη με 131 βαθμούς

U 15 αγοριών (38 σκάφη, 13 ιστιοδρομίες)

2. Φοίβος Κουλαλής με 30β.

3. Ευάγγελος Κυριαζάκος με 44β.

U15 κοριτσιών (28 σκάφη, 13 ιστιοδρομίες)

2. Ηλιάνα Παναγή με 29β.

U17 αγοριών ( 56 σκάφη, 12 ιστιοδρομίες)

1. Γεώργιος Κανελλόπουλος με 35β.

2. Σπύρος Μοναστηριωτης με 38β.

7. Ορέστης Νικόλαος Παλαμίδης με 59β.

U17 κοριτσιών (42 σκάφη, 12 ιστιοδρομίες)

5. Κυριακή Ζέρβα με 59β.

6. Ευαγγελία Άννα Γεωργάτου με 62β.

7. Ευαγγελία Υβόννη Γεννηματά με 74β.

T293 Ανδρών (34 σκάφη, 12 ιστιοδρομίες)

9. Ορέστης Βαλιάδης με 104β.

10. Ευστάθιος Μουρελάτος με 104β.

Τ293 γυναικών (16 σκάφη, 12 ιστιοδρομίες)

5 . Άννα Φλουδοπούλου με 47β.

9. Αθανασία Παναγοπούλου με 67β.