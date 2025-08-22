Αέρα στα πανιά των 72 σκαφών στην πρεμιέρα της «Aegean Regatta 2025»

Αντίστροφα μετρούν οι διοργανωτές και οι διαγωνιζόμενοι για την πρεμιέρα της «Aegean Regatta 2025» που φέτος έχει ρεκόρ συμμετοχών. Συγκεκριμένα θα αγωνιστούν 72 σκάφη από 26 ομίλους της Ελλάδας και άλλες 8 χώρες!

Την «Aegean Regatta 2025» διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θάλασσας της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και τους ομίλους: Α.Σ.Ι.Α.Θ. Ρόδου, Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνης, Ν.Ο. Σάμου, Ν.Ο. Χίου, ΠΕΚΕΒ Χίου και με συντονιστή Όμιλο για το 2025 τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Μυτιλήνης. Ταυτόχρονα αποτελεί συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Δήμου Λήμνου, του Δήμου Αγίου Ευστρατίου και του Δήμου Μυτιλήνης, ενώ γίνεται με την υποστήριξη του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Τα σκάφη αναμένεται να αρχίσουν να καταπλέουν στη Λήμνο από σήμερα το βράδυ, καθώς από αύριο Σάββατο 23 Αυγούστου αρχίζουν οι επιθεωρήσεις και οι εγγραφές και το βράδυ της Κυριακής είναι προγραμματισμένη η Τελετή Έναρξης.

Το πρωί της Δευτέρας τα 72 ιστιοπλοϊκά σκάφη θα βάλουν πλώρη για τον Άγιο Ευστράτιο και στη συνέχεια για το Πλωμάρι και τη Μυτιλήνη, όπου και θα πέσει η αυλαία το Σάββατο 30 Αυγούστου με την Τελετή Λήξης.

Για μία ακόμη χρονιά έχουν προγραμματιστεί και πολλές πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στους σταθμούς του αγώνα, τονίζοντας τη μοναδική πολιτιστική ταυτότητα του Αιγαίου Πελάγους και αναδεικνύοντας τα έθιμα και την παράδοση των κατοίκων του Αρχιπελάγους.

Το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων είναι:

21 Αυγούστου, 2025

Μύρινα Λήμνου

Σάββατο 23 – Κυριακή 24 Αυγούστου: Κατά τις εγγραφές των σκαφών θα προσφέρεται στα πληρώματα ένα πακέτο τοπικών προϊόντων (κρασί, βενιζελικά, φλωμάρια, παξιμάδια, κτλ) για κάθε σκάφος που θα εγγράφεται.

Σάββατο 23 Αυγούστου

20:00: «Η κουζίνα της Λήμνου», γευσιγνωσία τοπικών συνταγών και οίνων

19:30: Συγκέντρωση κυβερνητών (Κινηματοθέατρο «Μαρούλα»)

20:15: «Αυγουστιάτικες Γεύσεις της Λήμνου» προσφορά τοπικών προϊόντων

20:30: Τοπικοί χοροί της Λήμνου

21:00: Τελετή έναρξης – Χαιρετισμοί

21:30: «Τραγούδια του Αιγαίου» – Ζωντανό μουσικό πρόγραμμα με την ορχήστρα του Β. Πιτσικά

Διοργάνωση: Δήμος Λήμνου

Αγ. Ευστράτιος

Δευτέρα 25Αυγούστου και ώρα 13:00 – 21:00: Επίσκεψη στο Μουσείο Δημοκρατίας (τροποποιημένο Ωράριο Λειτουργίας)

21:00: Απονομές και Συναυλία Walkman the band

Διοργάνωση: Δήμος Αγ. Ευστρατίο

Πλωμάρι Λέσβου

Τετάρτη 27Αυγούστου και ώρα 12:00 – 14:00

Ξεναγήσεις στο Μουσείο Ισιδώρου Αρβανίτη. πούλμαν του Αρβανίτη από την Μαρίνα Πλωμαρίου

Τετάρτη 27Αυγούστου και ώρα 21:00

Νησιώτικο γλέντι στην Πλατεία Πλωμαρίου με το μουσικό συγκρότημα του Απόστολου Μυρογιάννη. Στην εκδήλωση συμμετέχουν τα χορευτικά συγκροτήματα της Λέσχης Πλωμαρίου «Βενιαμίν ο Λέσβιος» του Πολιτιστικού Συλλόγου Μανταμάδου με δάσκαλο τον κ. Βασίλη Αγκοπιάν και του Πολιτιστικού Συλλόγου Πλαγιάς με δασκάλα την κα Ντίνα Αντωνίου.

Πριν την έναρξη των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν οι απονομές βραβείων της ιστιοδρομίας. Παράλληλα, θα προσφερθεί κέρασμα στα πληρώματα των σκαφών από την Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου.

Τέλος, στο Δημοτικό Πάρκο Πλωμαρίου θα λειτουργεί Έκθεση Ζωγραφικής και Φωτογραφίας από ντόπιους δημιουργούς και μαθητευόμενους στη Σχολή Ζωγραφικής Πλωμαρίου.

Διοργάνωση: Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, Δήμος Μυτιλήνης – Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου

Πέμπτη 28 Αυγούστου

09:00: Τοπική Ιστιοδρομία

Αθλοθέτης Διαδρομής: Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτη

15:00: Απονομή βραβείων – Beach party στο Joe’s Bar (παραλία του Ταρσανά- Έσσο Πάπας)

19:30: Παρουσίαση του λευκώματος και προβολή ντοκιμαντέρ με τίτλο: «Η Ξυλοναυπηγική Παράδοση στο Πλωμάρι» στο Πολύκεντρο Πλωμαρίου

Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Πλωμαρίου «ΤΟ ΠΟΛΙΟΝ»

Μυτιλήνη Λέσβου

Παρασκευή 29 Αυγούστου: Απονομές – Πάρτυ για τα πληρώματα των σκαφών στον αύλειο χώρο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Σάββατο 30 Αυγούστου: Τελετή Λήξης – Μουσική Εκδήλωση με το συγκρότημα Efapax

Διοργάνωση: Δήμος Μυτιλήνης

Χορηγός: Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» – Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ, ΕΡΑ ΣΠΟΡ 101.8 και SkipperONDECK

Αθλοθέτης Διαδρομής: Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτη