Στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα της «Aegean Regatta 2025» με 72 σκάφη

Η ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων αποτελεί προτεραιότητα και η αυστηρή τήρηση των καθορισμένων κανόνων είναι απαραίτητη για την ομαλή και επιτυχή διεξαγωγή των αγώνων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προβολή στο εξωτερικό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν τοποθετηθεί 6 καταμετρητές και 1 αρχικαταμετρητής, ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ σε αγώνα Ανοικτής Θαλάσσης, με στόχο να ελεγχθούν τα περισσότερα σκάφη που έχουν περάσει από τεχνικό έλεγχο σε ρεγκάτα μέχρι σήμερα.
Τα ιστιοπλοϊκά θα ανοίξουν πανιά από τη Μύρινα της Λήμνου και με ενδιάμεσους σταθμούς τον Άγιο Ευστράτιο και το Πλωμάρι θα καταλήξουν στη Μυτιλήνη για τον τερματισμό σε μία εβδομάδα έντονων συγκινήσεων και γνωριμίας με τα υπέροχα νησιά και τους κατοίκους του Αιγαίου Πελάγους.
Το πρόγραμμα της "Αegean Regatta 2025"
Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025
-
16:00: Εγγραφές και Επιθεωρήσεις στη Μύρινα
Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025
-
09:30: Εγγραφές και Επιθεωρήσεις
-
19:30: Συγκέντρωση Κυβερνητών
-
21:00: Τελετή Έναρξης στη Μύρινα της Λέσβου
Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025
-
11:00: Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας: Μύρινα Λήμνου – Άγιος Ευστράτιος (περίπου 21 ναυτικά μίλια)
-
21:00: Απονομές επάθλων στον Άγιο Ευστράτιο
Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025
-
11:00: Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας: Άγιος Ευστράτιος – Πλωμάρι Λέσβου (περίπου 76 ναυτικά μίλια)
Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025
-
Ημέρα ξεκούρασης στο Πλωμάρι
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025
-
11:00: Παράκτια Διαδρομή στο Πλωμάρι (περίπου 10 ναυτικά μίλια)
-
21:00: Απονομές επάθλων στο Πλωμάρι
Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025
-
11:00: Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας: Πλωμάρι – Μυτιλήνη (περίπου 20 ναυτικά μίλια)
Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025
-
11:00: Παράκτια Διαδρομή στη Μυτιλήνη (περίπου 8 ναυτικά μίλια)
-
21:00: Τελετή Λήξης στη Μυτιλήνη