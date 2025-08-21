Φλερτάρουν με τα μετάλλια οι Έλληνες ιστιοπλόοι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Techno 293 και 293 plus

Οι Ελληνες ιστιοπλόοι συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Techno 293 και 293 Plus που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουαλία.

Στις περισσότερες κατηγορίες τα ελληνικά σκάφη φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις της γενικής βαθμολογίας και όλα δείχνουν ότι σε ένα ακόμη πολύ μεγάλο αγώνα η ελληνική ιστιοπλοΐα θα πανηγυρίσει μετάλλια

Αναλυτικά τα αποτελέσματα μετά και την ένατη ιστιοδρομία είναι:

U13 (38 σκάφη)

6 στη γενική και 5 στα αγόρια. Δημήτρης Αντωνίου με 58 βαθμούς (7,11,2, 12 που την αφαίρεσε, 12, 9, 1, 10, 6)

11 στη γενική και 3 στα κορίτσια. Αναστασία Αικατερίνη Αγγελάκου Τσακίρη με 91β. (8, 9, 8,10, 14, 18, 20 που την αφαίρεσε, 13, 11)

U 15 αγοριών (38 σκάφη)

2. Φοίβος Κουλαλής με 18β. (4, 6 που την αφαίρεσε, 1,2, 1, 1,3,5,1)

5. Ευάγγελος Κυριαζάκος με 46β. (2, 4, 12 που την αφαίρεσε, 7, 6, 5,7, 12, 3)

U15 κοριτσιών (28 σκάφη)

2. Ηλιάνα Παναγή με 23β. (1,1, 4,2,2,7 που την αφαίρεσε,6, 5, 2)

U17 αγοριών ( 56 σκάφη)

1. Σπύρος Μοναστηριώτης με 30β. (11 που την αφαίρεσε,1,1,11,3,2,1,1,10)

2. Γεώργιος Κανελλόπουλος με 33β. (1, 3, 2, 4, 7, 7,2,7, 14 που την αφαίρεσε)

8. Ορέστης Νικόλαος Παλαμίδης με 50β. (6, 7, 7, 5, 4, 10, 3, 12 που την αφαίρεσε,8)

U17 κοριτσιών (42 σκάφη)

3. Κυριακή Ζέρβα με 38β.(23 που την αφαίρεσε, 4, 1, 6, 3, 3, 4,8,9)

4. Ευαγγελία Άννα Γεωργάτου με 42β. (3, 5, 11, 4, 14 που την αφαίρεσε,2,3,1,13)

9 Ευαγγελία Υβόννη Γεννηματά με 66β. (16 που την αφαίρεσε, 10, 13, 12, 1, 8,13,2,7)

T293 Ανδρών (34 σκάφη)

12. Ορέστης Βαλιάδης με 90β.(13, 17 που την αφαίρεσε, 11, 11, 10, 11, 9, 8, 17)

13. Ευστάθιος Μουρελάτος με 93β. (10, 14, 18, 4, 7, 8, 16, 22 που την αφαίρεσε, 16)

Τ293 γυναικών (16 σκάφη)

3. Άννα Φλουδοπούλου με 34β. (4, 3, 6, 5, 4, 2, 7 που την αφαίρεσε, 6,4)

9. Αθανασία Παναγοπούλου με 52β. (10 που την αφαίρεσε, 10, 7, 6, 8, 3,2,8,8).