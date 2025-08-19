Εντυπωσιακή πρεμιέρα για τους Έλληνες ιστιοπλόους

Εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα των Ελλήνων ιστιοπλόων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Techno 293 και 293 Plus που διεξάγεται στην Ουαλία.

Οι αθλητές και οι αθλήτριές μας είναι πολύ δυνατοί και σε αυτή τη διεθνή κλάση και με το καλημέρα έδειξαν ότι θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις περισσότερες κατηγορίες.

Αναλυτικά τα πρώτα αποτελέσματα μετά και την τρίτη ιστιοδρομία είναι:

U13 (38 σκάφη)

5. Δημήτρης Αντωνίου με 20 βαθμούς (7,11,2)

8. Αναστασία Αικατερίνη Αγγελάκου Τσακίρη με 25β. (8, 9, 8)

U 15 αγοριών (38 σκάφη)

2. Φοίβος Κουλαλής με 11β. (4, 6, 1)

5. Ευάγγελος Κυριαζάκος με 18β. (2, 4, 12)

U15 κοριτσιών (28 σκάφη)

1. Ηλιάνα Παναγή με 6β. (1, 1, 4)

U17 αγοριών ( 56 σκάφη)

1. Γεώργιος Κανελλόπουλος με 6β. (1, 3, 2)

2. Σπύρος Μοναστηριώτης με 13β. (11, 1,1)

7. Ορέστης Νικόλαος Παλαμίδης με 20β. (6, 7, 7)

U17 κοριτσιών (42 σκάφη)

4. Ευαγγελία Άννα Γεωργάτου με 19β. (3, 5, 11)

10. Κυριακή Ζέρβα με 28β. (23, 4, 1)

T293 Ανδρών (34 σκάφη)

12. Ορέστης Βαλιάδης με 40β. (12, 17, 11)

Τ293 γυναικων(16 σκάφη)

4. Άννα Φλουδοπούλου με 13β. (4, 3, 6)

10. Αθανασία Παναγοπούλου με 27β. (10, 10, 7).

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα ολοκληρώνεται το Σάββατο 23 Αυγούστου.