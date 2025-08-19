Ρεκόρ συμμετοχών στην «Aegean Regatta 2025» με συμμετοχές σκαφών από 8 ξένες χώρες

Ρεκόρ συμμετοχών στην «Aegean Regatta 2025» που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοιχτής Θάλασσας της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Στο κορυφαίο ιστιοπλοϊκό γεγονός του καλοκαιριού θα λάβουν μέρος 72 σκάφη από 26 ομίλους, αριθμός που ξεπερνά κατά πολύ τις συμμετοχές του πανελλήνιου πρωταθλήματος!

Εντυπωσιακή είναι και η διεθνής παρουσία με αθλητές από 8 χώρες: την Τουρκία, την Κύπρο, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Πολωνία, τη Σουηδία ή Φινλανδία (αναμένεται επιβεβαίωση) και τη Ρωσία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρώσος αθλητής αγωνίζεται με διαβατήριο Αγίου Μαρίνου και σκάφος από την Εσθονία.

Η ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων αποτελεί προτεραιότητα και η αυστηρή τήρηση των καθορισμένων κανόνων είναι απαραίτητη για την ομαλή και επιτυχή διεξαγωγή των αγώνων.

Για τον λόγο αυτό, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Έχουν τοποθετηθεί 6 καταμετρητές, ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ σε αγώνα Ανοικτής Θαλάσσης, με στόχο να ελεγχθούν τα περισσότερα σκάφη που έχουν περάσει από τεχνικό έλεγχο σε ρεγκάτα μέχρι σήμερα.

Από τις 23 έως και τις 30 Αυγούστου τα ελληνικά και ξένα σκάφη θα αρμενίσουν το 24ο ταξίδι της σπουδαίας αυτής διοργάνωσης στις υπέροχες θάλασσες του Βόρειου και του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Τα ιστιοπλοϊκά θα ανοίξουν πανιά από τη Μύρινα της Λήμνου και με ενδιάμεσους σταθμούς τον Άγιο Ευστράτιο και το Πλωμάρι, θα καταλήξουν στη Μυτιλήνη για τον τερματισμό σε μία εβδομάδα έντονων συγκινήσεων και γνωριμίας με τα υπέροχα νησιά και τους κατοίκους του Αιγαίου Πελάγους.

Για τη μεγάλη αυτή διοργάνωση η πρόεδρος της ΕΙΟ Νίκη Αναστασίου δήλωσε:

«Ως Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τη διοργάνωση της «Aegean Regatta» και είμαστε περήφανοι που βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερους αθλητές να συμμετέχουν και να την αγκαλιάζουν.

Η «Aegean Regatta» αντιπροσωπεύει κάτι πολύ περισσότερο από έναν απλό ετήσιο αγώνα Ανοιχτής Θαλάσσης. Είναι η γιορτή της ναυτοσύνης, της άμιλλας, της συνεργασίας και της αγάπης για τη θάλασσα. Είναι η ευκαιρία μας κάθε φορά να αναδείξουμε και να προβάλλουμε την ομορφιά και τον πολιτισμό των πολύτιμων ελληνικών νησιών, των νησιών μας που είναι η πανέμορφη ασπίδα του απέραντου γαλάζιου του Αιγαίου μας και η αιώνια ανάμνηση της αρχαίας Ιωνίας.

Φέτος, η «Aegean Regatta» σηματοδοτεί και ένα ακόμα γεγονός που μας πλήγωσε τη χρονιά που πέρασε και μας δίνει την ευκαιρία να τιμήσουμε την ιστορία του αγώνα, τους ανθρώπους που συνέβαλαν στην επιτυχία του, καθώς και να ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας για το μέλλον του. Μετά από 23 χρόνια, λοιπόν, δεν θα είναι εδώ η Εριφύλλη, η γυναίκα που ταυτίστηκε και υπηρέτησε με όλη της την ψυχή τη regatta. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ.

Τέλος, είμαστε βέβαιοι ότι η «Aegean Regatta» θα σας χαρίσει και φέτος μοναδικές εμπειρίες που θα ζήσετε στη Λήμνο, στον Αϊ Στράτη, στο Πλωμάρι και στη Μυτιλήνη. Σας περιμένουμε όλους με ενθουσιασμό και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας υγεία και του χρόνου ξανά όλοι μαζί».