«Aegean Regatta 2025» το μεγάλο ιστιοπλοϊκό γεγονός του καλοκαιριού!

Το μεγάλο αθλητικό γεγονός του καλοκαιριού είναι η «Aegean Regatta 2025», ο διεθνής ιστιοπλοϊκός αγώνας Ανοιχτής θαλάσσης που αποτελεί θεσμό για τα ναυταθλητικά δεδομένα του Αιγαίου Πελάγους.

Την «Aegean Regatta 2025» διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θάλασσας της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και τους Ομίλους: Α.Σ.Ι.Α.Θ. Ρόδου, Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνης, Ν.Ο. Σάμου, Ν.Ο. Χίου, ΠΕΚΕΒ Χίου και με συντονιστή Όμιλο για το 2025 τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Μυτιλήνης.

Από τις 23 έως και τις 30 Αυγούστου περισσότερα από 55 ελληνικά και ξένα σκάφη θα αρμενίσουν το 24 ο ταξίδι της σπουδαίας αυτής διοργάνωσης στις υπέροχες θάλασσες του Βόρειου και του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Τα ιστιοπλοϊκά θα ανοίξουν πανιά από τη Μύρινα της Λήμνου και με ενδιάμεσους σταθμούς τον Άγιο Ευστράτιο και το Πλωμάρι, θα καταλήξουν στη Μυτιλήνη για τον τερματισμό σε μία εβδομάδα έντονων συγκινήσεων και γνωριμίας με τα υπέροχα νησιά και τους κατοίκους του Αιγαίου Πελάγους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της AEGEAN REGATTA 2025 είναι:

Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025

16:00: Εγγραφές και Επιθεωρήσεις στη Μύρινα

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025

09:30: Εγγραφές και Επιθεωρήσεις

19:30: Συγκέντρωση Κυβερνητών

21:00: Τελετή Έναρξης στη Μύρινα της Λέσβου

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025

11:00: Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας: Μύρινα Λήμνου – Άγιος Ευστράτιος (περίπου 21 ναυτικά μίλια)

21:00: Απονομές επάθλων στον Άγιο Ευστράτιο

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025

11:00: Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας: Άγιος Ευστράτιος – Πλωμάρι Λέσβου (περίπου 76 ναυτικά μίλια)

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025

Ημέρα ξεκούρασης στο Πλωμάρι

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025

11:00: Παράκτια Διαδρομή στο Πλωμάρι (περίπου 10 ναυτικά μίλια)

21:00: Απονομές επάθλων στο Πλωμάρι

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025

11:00: Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας: Πλωμάρι – Μυτιλήνη (περίπου 20 ναυτικά μίλια)

Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025

11:00: Παράκτια Διαδρομή στη Μυτιλήνη (περίπου 8 ναυτικά μίλια)

21:00: Τελετή Λήξης στη Μυτιλήνη

O Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Μανώλης Κουτουλάκης, στέλνει το εξής μήνυμα στους συμμετέχοντες:

«Εδώ και 23 χρόνια, η θεσμική διοργάνωση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, διασχίζει το Αιγαίο και ενώνει ανθρώπους, πολιτισμούς και θάλασσες. Φέτος, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου 2025, η “AEGEAN REGATTA” ανοίγει πανιά σε ένα ταξίδι γεμάτο μνήμες, ιστορία, τέχνη και γεύσεις. Θα ξεκινήσουμε από τη Μύρινα της Λήμνου — τόπο που ξεχωρίζει για τα φημισμένα κρασιά, τα εκλεκτά τυριά και την παράδοση του πρώτου βουλευτηρίου — θα συνεχίσουμε στον ιστορικά φορτισμένο Άγιο Ευστράτιο και ύστερα στο Πλωμάρι της Λέσβου, γενέτειρα του αρωματικού ούζου και φημισμένο για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του, καθώς και την ξυλοναυπηγική παράδοση που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής ναυτικής κληρονομιάς. Τελικός μας προορισμός, η πολύβουη και φωτεινή Μυτιλήνη.

Σε αυτό το θαλασσινό ταξίδι θα βρεθούμε σε τόπους εξορίας, που διατήρησαν ζωντανή τη φλόγα της ελπίδας, αλλά και σε νησιά που ανέδειξαν σπουδαίους δημιουργούς όπως ο Οδυσσέας Ελύτης, ο ποιητής του αιγαιοπελαγίτικου φωτός, και ο Teriade (Στρατής Ελευθεριάδης), ο οραματιστής της τέχνης που στήριξε κορυφαίους ζωγράφους και τοποθέτησε την Ελλάδα στον χάρτη της παγκόσμιας καλλιτεχνικής πρωτοπορίας. Σε κάθε στάση, ο απόηχος των αρχαίων πολιτισμών, οι ήχοι της παραδοσιακής μουσικής και η μυρωδιά της τοπικής γαστρονομίας θα χαρίσουν σε ιστιοπλόους και επισκέπτες μια εμπειρία αξέχαστη.

Αγκαλιάζουμε τη θαλασσινή αύρα, το εκτυφλωτικό γαλάζιο του Αιγαίου και τη θερμή φιλοξενία των νησιωτικών κοινωνιών που μας υποδέχονται με ενθουσιασμό. Η “AEGEAN REGATTA” δεν είναι μόνο ένας διεθνής ιστιοπλοϊκός αγώνας· είναι ένα ταξίδι στα κύματα της ιστορίας και της πνευματικής κληρονομιάς, ένας ύμνος στον αθλητισμό, τη φιλία και την εξερεύνηση».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας Κώστας Καλογερόπουλος δήλωσε:

Πολλά μπορούν να ειπωθούν για αυτή τη μεγάλη ρεγκάτα που αναζωογονεί την νησιωτική ιστιοπλοϊκή οικογένεια. Είναι μια ρεγκάτα που δεν διασχίζει απλώς τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου, αλλά στέλνει διαχρονικά μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις, μηνύματα συναγωνισμού και συμφιλίωσης, αντοχής και επιμονής, γνώσης και εξερεύνησης. Με χαρά , λοιπόν, σας καλωσορίζουμε στις 25 Αυγούστου στη Μύρινα της Λήμνου, στη συνέχεια στον Άγιο Ευστράτιο, στο Πλωμάρι και στις 30 Αυγούστου στη Μυτιλήνη.