Στον χρυσό στολίσκο του ανοιχτού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ILCA συνεχίζουν οι Έλληνες ιστιοπλόοι

Στο Μάρστραντ της Σουηδίας βρίσκεται σε εξέλιξη το ανοιχτό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της κλάσης ILCA με τη συμμετοχή 289 σκαφών από ολόκληρο τον κόσμο. Χθες, Τετάρτη (13/8) έγιναν άλλες δυο ιστιοδρομίες στα ILCA 7, ενώ στα ILCA 6 γυναικών και στα ILCA 6 ανδρών έγινε μόνο μία.

Στην ολυμπιακή κατηγορία ILCA 7, μετά από έξι ιστιοδρομίες, ο Γιώργος Παπαδάκος είναι 37ος στη γενική βαθμολογία των 153 σκαφών με 63 βαθμούς και 30ος στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Οι θέσεις του στις δυο τελευταίες κούρσες ήταν 18ος και 16ος και συνεχίζει στον χρυσό στολίσκο.

Το ίδιο ισχύει και για τον Αθανάσιο Κυφίδη, ο οποίος είναι 42ος (22 και 19) με 70 βαθμούς (35ος στην Ευρώπη), ενώ στην κατηγορία U23 έπεσε στην 11η θέση.

Ο Σπύρος Προβελέγγιος τερμάτισε 15ος και 32ος και βρίσκεται στην 81η θέση με 115 βαθμούς.

Στην ολυμπιακή κατηγορία των ILCA 6 γυναικών, η Ευαγγελία Καραγεώργου είναι 26η με 50 βαθμούς σε σύνολο 93 σκαφών και στην ευρωπαϊκή κατάταξη είναι 18η και 4η στην κατηγορία U23 Στην τελευταία πέμπτη κούρσα τερμάτισε 15η.

Η Βαρβάρα Πόρτολου τερμάτισε 34η που την αφαίρεσε και με 109 βαθμούς είναι 66η.

Στα ILCA 6 ανδρών ο Γιώργος Μάντης τερμάτισε 29ος (την αφαίρεσε) και με 78 βαθμούς είναι 21ος μεταξύ 43 σκαφών.