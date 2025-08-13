Μέτρια εμφάνιση των Ελλήνων ιστιοπλόων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ILCA

Μέτρια εμφάνιση πραγματοποιούν οι Έλληνες ιστιοπλόοι στο ανοιχτό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της κλάσης ILCA που διεξάγεται στο Μάρστραντ της Σουηδίας με τη συμμετοχή 289 σκαφών από ολόκληρο τον κόσμο.

Έχουν γίνει τέσσερις ιστιοδρομίες και οι ιστιοπλόοι μας ακόμα δεν έχουν μπει στο… πνεύμα του αγώνα, όμως σαφώς έχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Στην ολυμπιακή κατηγορία ILCA 7 ο Γιώργος Παπαδάκος είναι 27ος στη γενική βαθμολογία των 153 σκαφών με 29 βαθμούς. Οι θέσεις στις δυο τελευταίες κούρσες του γκρουπ που συμμετέχει ήταν 12 και 26 που την αφαίρεσε.

Τους ίδιους βαθμούς έχει και ο Αθανάσιος Κυφίδης, ο οποίος είναι 29ος (7 και 26 που την αφαίρεσε), ενώ εξακολουθεί να είναι 6ος στην κατηγορία U23.

Ο Σπύρος Προβελέγγιος τερμάτισε 33 και 37 που την αφαίρεσε και με 68 βαθμούς είναι στην 81η θέση.

Στην ολυμπιακή κατηγορία των ILCA 6 γυναικών η Ευαγγελία Καραγεώργου ανέβηκε στην 22η θέση με 35 βαθμούς σε σύνολο 93 σκαφών και στην ευρωπαϊκή κατάταξη είναι 15η και 4η στην κατηγορία U23 . Οι θέσεις της ήταν 16 και 11 αντίστοιχα.

Η Βαρβάρα Πόρτολου τερμάτισε 22 και 31 που την αφαίρεσε και με 78 βαθμούς είναι 65η.

Στα ILCA 6 ανδρών ο Γιώργος Μάντης τερμάτισε 37 (την αφαίρεσε) και 23 αντίστοιχα και με 49 βαθμούς είναι 20ος μεταξύ 43 σκαφών.