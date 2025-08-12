Δυνατό ξεκίνημα στο Ευρωπαϊκό Όπεν ILCA. για τους έξι Έλληνες ιστιοπλόους

Έγιναν ήδη οι πρώτες δύο ιστιοδρομίες του προγράμματος και στην ολυμπιακή κατηγορία ILCA 7 ο Γιώργος Παπαδάκος είναι 18ος στη γενική βαθμολογία των 153 σκαφών και 12ος στην ευρωπαϊκή κατάταξη με 17 βαθμούς. Ξεκίνησε με 2η θέση και στην επόμενη κούρσα τερμάτισε 15ος.
Ο Αθανάσιος Κυφίδης είναι 28ος με 22 βαθμούς (7, 15) και 6ος στην κατηγορία U23.
Ο Σπύρος Προβελέγγιος τερμάτισε 12 και 23 αντίστοιχα και με 35 βαθμούς είναι στην 47η θέση.
Στην ολυμπιακή κατηγορία των ILCA 6 γυναικών η Ευαγγελία Καραγεώργου είναι 34η με 37 βαθμούς (29, 8) σε σύνολο 93 σκαφών. Στην ευρωπαϊκή βαθμολογία είναι 26η και στα U23 είναι 7η .
Η Βαρβάρα Πόρτολου τερμάτισε 27 και 29 αντίστοιχα και με 56 βαθμούς είναι 60η.
Στα ILCA 6 ανδρών ο Γιώργος Μάντης τερμάτισε 9 και 17 αντίστοιχα και με 26 βαθμούς είναι 14ος μεταξύ 43 σκαφών.
Ο σπουδαίος αυτός αγώνας ολοκληρώνεται στις 16 Αυγούστου.