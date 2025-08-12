To Promo Video της Aegean Regatta 2025 με τίτλο: Ανακαλύψτε την ομορφιά του Αιγαίου Πελάγους

Συνεχίζονται εντατικά οι προετοιμασίες για την Aegean Regatta 2025 που θα ανοίξει πανιά από τη Μύρινα της Λήμνου και θα βάλει πλώρη για τον Άγιο Ευστράτιο, το Πλωμάρι της Λέσβου και τη Μυτιλήνη, στο 24ο ταξίδι της στο υπέροχο Αιγαίο Πέλαγος, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου.

H Ρεγκάτα του Αιγαίου που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δεν είναι ένας απλός ιστιοπλοϊκός αγώνας, αλλά μία ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με τη ζωντανή παράδοση, τα ήθη, τα έθιμα και τους κατοίκους του Αιγαίου, καθώς και με τα μοναδικά προϊόντα, τις γεύσεις και τα αρώματα της αιγαιοπελαγίτικης κουζίνας.

Οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται στην ιστοσελίδα www.aegeanregatta.gr ενώ η Οργανωτική Επιτροπή παρουσίασε το Promo Video με τίτλο «Ανακαλύψτε την ομορφιά του Αιγαίου Πελάγους» που μπορείτε να δείτε στο παρακάτω link:

https://www.youtube.com/watch?v=epg3GtOzP-4

Το δικό του μήνυμα για την Aegean Regatta στέλνει ο Υφυπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας. «Η Aegean Regatta έχει καθιερωθεί ως κορυφαίο γεγονός στον χώρο της Ελληνικής και διεθνούς ιστιοπλοΐας και αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για να αναδείξουμε την απαράμιλλη φυσική ομορφιά, τον πολιτιστικό πλούτο και την παράδοση των νησιών του Αιγαίου.

Πρόκειται για μια αθλητική διοργάνωση που ενισχύει τη συνεργασία, την ευγενή άμιλλα και την εξωστρέφεια των νησιωτικών μας περιοχών, προβάλλοντας τη δυναμική τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Φέτος οι ιστιοπλόοι και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να απολαύσουν τα πανέμορφα νησιά της Λήμνου, του Αγ. Ευστρατίου και της Λέσβου, καθένα από τα οποία, έχει τη δική του μοναδική ταυτότητα.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής στηρίζει έμπρακτα και τη φετινή διοργάνωση, μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, με βασικό στόχο την προβολή και ανάδειξη των νησιών μας.»

To Πρόγραμμα της Αegean Regatta 2025

Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025

16:00: Εγγραφές και Επιθεωρήσεις στη Μύρινα

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025

09:30 : Εγγραφές και Επιθεωρήσεις

: Εγγραφές και Επιθεωρήσεις 19:30 : Συγκέντρωση Κυβερνητών

: Συγκέντρωση Κυβερνητών 21:00: Τελετή Έναρξης στη Μύρινα της Λέσβου

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025

11:00 : Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας: Μύρινα Λήμνου – Άγιος Ευστράτιος (περίπου 21 ναυτικά μίλια)

: Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας: Μύρινα Λήμνου – Άγιος Ευστράτιος (περίπου 21 ναυτικά μίλια) 21:00: Απονομές επάθλων στον Άγιο Ευστράτιο

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025

11:00: Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας: Άγιος Ευστράτιος – Πλωμάρι Λέσβου (περίπου 76 ναυτικά μίλια)

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025

Ημέρα ξεκούρασης στο Πλωμάρι

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025

11:00 : Παράκτια Διαδρομή στο Πλωμάρι (περίπου 10 ναυτικά μίλια)

: Παράκτια Διαδρομή στο Πλωμάρι (περίπου 10 ναυτικά μίλια) 21:00: Απονομές επάθλων στο Πλωμάρι

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025

11:00: Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας: Πλωμάρι – Μυτιλήνη (περίπου 20 ναυτικά μίλια)

Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025

11:00 : Παράκτια Διαδρομή στη Μυτιλήνη (περίπου 8 ναυτικά μίλια)

: Παράκτια Διαδρομή στη Μυτιλήνη (περίπου 8 ναυτικά μίλια) 21:00: Τελετή Λήξης στη Μυτιλήνη

Την Aegean Regatta 2025 διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θάλασσας της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και τους Ομίλους: Α.Σ.Ι.Α.Θ. Ρόδου, Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνης, Ν.Ο. Σάμου, Ν.Ο. Χίου, ΠΕΚΕΒ Χίου και με συντονιστή Όμιλο για το 2025 τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Μυτιλήνης.