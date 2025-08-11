Μεγαλύτερη συμμετοχή στην ιστορία του Πανελλήνιου Κυπέλλου Ιστιοπλοΐας ORCi 2025

Με συμμετοχές που ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο έτος, με 25 σκάφη και 180 αθλητές/πληρώματα από 17 ομίλους από όλη την Ελλάδα —από τη Ρόδο και την Κέρκυρα έως την Καβάλα— ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2025.

Η διοργάνωση, η οποία χαρακτηρίστηκε ως μία από τις πιο επιτυχημένες, πραγματοποιήθηκε στον Τορωναίο κόλπο, όπου οι άριστες καιρικές συνθήκες επέτρεψαν τη διεξαγωγή πολλών ιστιοδρομιών με έντονο συναγωνισμό. Ο νικητής αναδείχθηκε στις τελευταίες ιστιοδρομίες, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.

Στην κατηγορία Performance A, η αγωνία κορυφώθηκε την τελευταία μέρα. Το σκάφος Ellinix Farr Away (ΝΟΘ) κατέκτησε το Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi, με το σκάφος Pete (ΝΟΕ) να παίρνει τη δεύτερη θέση και το VELOS (ΝΟΕ) να συμπληρώνει το βάθρο.

Στην κατηγορία Performance B, το σκάφος Baximus (ΟΦΘ) αναδείχθηκε πρώτο, χάρη στη σταθερή του πορεία. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε το σκάφος ANAX VICTORIA - TECHNOSERVICE-M.A. (ΝΑΟΒ), ενώ το AEOLUS II (ΝΟΠΦ) ήρθε τρίτο.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στη μαρίνα του Porto Carras Grand Resort, όπου οι νικητές παρέλαβαν τα κύπελλά τους. Όλοι οι συμμετέχοντες ανανέωσαν το ραντεβού τους για το Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2026 και την επόμενη διοργάνωση του Πανελλήνιου Κυπέλλου.

Το Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2025 συνδιοργανώθηκε από τον Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης και την Επιτροπή Ανοιχτής Θάλασσας της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και φιλοξενήθηκε για ακόμη μία φορά στη μαρίνα του Porto Carras Grand Resort, στη Σιθωνία Χαλκιδικής.