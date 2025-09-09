Το Βαλκανικό Πρωτάθλημα ΙΔ στο Tsaratsovo Βουλγαρίας!

Στο Tsaratsovo της Βουλγαρίας στο ιππικό κέντρο Frigopan θα διεξαχθεί αυτό το τριήμερο, 12-14 Σεπτεμβρίου το φετινό Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ιππικής Δεξιοτεχνίας.

Η Ελλάδα θα πάρει μέρος με 19 αθλητές στις τέσσερις κατηγορίες Παίδων, Εφήβων, Νέων Ιππέων και Ενηλίκων και συγκεκριμένα:

Στην Κατηγορία Παίδων θα αγωνιστούν οχτώ αμαζόνες, η φετινή Πρωταθλήτρια Χαρά Γιουκάκη με τον Maximus, η Φαίδρα Κρητικού με τον Guidany, η Αγγελική Κατσούλη με τη Ninniefeh, η Ζωή Χάρτζη με τον Doc Doce, η Νάσια Γιαλιτάκη με τον Rubinstar 17, η Άννα Κοτσύφη με την Esme, η Άννα Μαρία Ντόμνα με την Blondie και η Κωνσταντίνα Χατζηαποστόλου με την Donatella.

Στην Κατηγορία Εφήβων θα συμμετέχουν η φετινή Πρωταθλήτρια Δανάη Γιαννοπούλου με την Barcelona, η Αθηνά Μπικάκη με την Zoie, η Δανάη Παπαπολύζου με τον San Francetto και ο Πέτρος Ραμσής Ρώτας Γκερέις με τον Kivi.

Στην Κατηγορία Νέων Ιππέων θα πάρουν μέρος δύο αμαζόνες η Ελένη Μπαρμπάτη με την Formentera και η Μαρία Τσιριγγάκη με τον Storm Ranger.

Στην Κατηγορία Ενηλίκων θα πάρουν μέρος πέντε αθλήτριες, η φετινή Πρωταθλήτρια Χριστίνα Σαχίνογλου με την Marilyn Monroe, η Ελένη Μυράτ με την Veronica, η Μαρία Ελένη Τουρκομάνη με τον Seine Tosca, η Πηνελόπη Περδικάρη με την Koko Litchy και η Αμήλια Ανετοπούλου με τον Fresco.

O κτηνιατρικός έλεγχος των αλόγων είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου, ενώ αρχηγός Ομάδας είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΙ κ. Νίκος Χάρτζης.