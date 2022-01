Η Σάλμα Χάγιεκ πίνει καφέ με το μαγιό της και «ρίχνει» το Instagram

Έχοντας κλείσει 55 χρόνια ζωής -κι ας μην… της φαίνεται ούτε λίγο- η Μεξικανή ηθοποιός και παραγωγός, Σάλμα Χάγιεκ, υποδέχθηκε τη νέα χρονιά πίνοντας τον καφέ της σε ένα εξωτικό θέρετρο.

Η Σάλμα Χάγιεκ ανήρτησε την φωτογραφία στο instagram τη Δευτέρα, 03.01.2022, φορώντας ένα αποκαλυπτικό λεοπάρ μαγιό που κόβει την ανάσα, χαρίζοντας απίθανες στιγμές στους σχεδόν 20.000.000 ακολούθους της.

Η σταρ της ταινίας «House of Gucci» ποζάρει με ύφος ντίβας σ’ ένα καταπράσινο τοπίο, με θέα τον ωκεανό.

«Πρώτος #καφές της πρώτης #Δευτέρας του πρώτου μήνα μιας ολοκαίνουργιας χρονιάς». «First #coffee of the first #monday of the first month of a brand new year. Primer café del primer lunes del primer mes del año nuevo #lunes #cafe», έγραψε στην επίμαχη λεζάντα όπου ποζάρει με το τολμηρό μαγιό, αξίας 700 ευρώ.

Η μικροκαμωμένη Σάλμα Χάγιεκ ήταν ανέκαθεν περήφανη για τις καμπύλες της για αυτό και τις περισσότερες φορές επιλέγει κολλητά ρούχα ενώ, σε πολλές φωτογραφίες που ανεβάζει στο Instagram, ποζάρει με αποκαλυπτικά μαγιό.

Δείτε την ανάρτηση που κάνει… πάταγο:

https://www.instagram.com/p/CYRcvNEND3A/

Πηγή:newsit.gr