Κάλεσμα της ΑΕΚ στους φιλάθλους ενόψει του τρίτου τελικού κόντρα στον Ολυμπιακό

Ανακοίνωση - κάλεσμα στους φίλους της ομάδας εξέδωσε η ΑΕΚ, στο πλαίσιο του τρίτου τελικού κόντρα στον Ολυμπιακό για τη Handball Premier.

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε δυσχερή θέση, όντας πίσω με 2-0 στη σειρά κόντρα στον Ολυμπιακό. Για το λόγο αυτό, η Ένωση εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία καλεί τους φιλάθλους της ομάδας να παραστούν στο κλειστό γυμναστήριο «Τάσος Καμπούρης» για να βοηθήσουν τους παίκτες να πάρουν τη νίκη και να μειώσουν το σκορ στη σειρά.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση/κάλεσμα της ΑΕΚ για τα εισιτήρια:

«Η ΑΕΚ ενημερώνει για τη διάθεση των εισιτηρίων και την προσέλευση στο «Τ. Καμπούρης» στη Χαλκίδα, για τον τρίτο τελικό πρωταθλήματος της ΑΕΚ με αντίπαλο τον Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή, την Δευτέρα 16/05 στις 20:00.



Δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο θα έχουν οι φίλαθλοι που θα προμηθευτούν εισιτήριο του αγώνα (5 ευρώ), είτε στην είσοδο του γηπέδου (την Δευτέρα από τις 17:30), είτε νωρίτερα (Παρασκευή 13/05 και Δευτέρα 16/05 ως τις 16:00) από τα γραφεία της Ερασιτεχνικής στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς και όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας του χάντμπολ ή VIP all sports ή All in one (όλων των τμημάτων της Ερασιτεχνικής).



Υπενθυμίζουμε ότι μαζί με το εισιτήριο, οι φίλαθλοί μας, θα πρέπει να έχουν μαζί τους, την ταυτότητά τους (ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης).



ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (ομάδα και κόσμος) θα δώσουμε τη μεγάλη μάχη για την κατάκτηση του τρίτου σερί πρωταθλήματος. Και αυτή την Δευτέρα, ομάδα και ''Ενωσίτικος'' λαός, θα είμαστε στη Χαλκίδα και θα τα δώσουμε όλα για να ξαναμπεί γερά η ΑΕΚ μας στη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου.



ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΑΕΚ! ΔΕΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΜΕ ΠΟΤΕ! ΟΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑ!».