Με Βοσνία στον πρώτο γύρο των πλέι οφ η Εθνική ανδρών

Τα εμπόδια που θα πρέπει να υπερπηδήσει για να βρεθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2023, έμαθε η Εθνική χάντμπολ ανδρών.

Στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κληρώθηκε στον πρώτο γύρο των play off με τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στην Ελλάδα στις 16 ή 17 Μαρτίου και η ρεβάνς στη Βοσνία στις 19 ή 20 Μαρτίου.



Σε περίπτωση πρόκρισης, τότε η Εθνική θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο, στον δεύτερο γύρο των play off, που αποτελεί και την τελευταία δοκιμασία για την πρόκριση στην τελική φάση. Σε αυτή την περίπτωση, ο πρώτος αγώνας θα γίνει στην Ελλάδα, στις 13 ή 14 Απριλίου και η ρεβάνς στο Μαυροβούνιο στις 16 ή 17 Απριλίου.



«Ο συνδυασμός της κλήρωσης αναμφισβήτητα είναι καλός. Μας επιτρέπει να ονειρευόμαστε. Δεν θα αναφερθώ ακόμη τεχνικά για τις ομάδες. Οφείλουμε από σήμερα, που μάθαμε την κλήρωση μέχρι τη διεξαγωγή των παιχνιδιών, να είμαστε όλοι στα όριά μας και να ετοιμαζόμαστε», σχολίασε στο γραφείου Τύπου της ΟΧΕ ο προπονητής της Εθνικής Ανδρών, Γιώργος Ζαραβίνας.



Αναλυτικά η κλήρωση των play off για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2023

1ος γύρος (16-17/3/2022 - 19-20/3/2022)

Ουκρανία – Φινλανδία

Ιταλία – Σλοβενία

Πορτογαλία – Ελβετία

Αυστρία – Εσθονία

Ελλάδα – Βοσνία/Ερζεγοβίνη

Βόρεια Μακεδονία – Ρουμανία

Ισραήλ – Λιθουανία

Σλοβακία – Βέλγιο

Ν. Φερόε – Λευκορωσία



2ος γύρος (13-14/4/2022 - 16-17/4/2022)

Ρωσία – Νικητής Σλοβακία/ Βέλγιο

Νικητής Ουκρανία/Φινλανδία – Κροατία

Νικητής Ελλάδα/ Βοσνία&Ερζεγοβίνη – Μαυροβούνιο

Νικητής Πορτογαλία/Ελβετία – Ολλανδία

Νικητής Ιταλία/Σλοβενία – Σερβία

Γερμανία – Νικητής Ν. Φερόε/Λευκορωσία

Τσεχία – Νικητής Βόρεια Μακεδονία/Ρουμανία

Νικητής Αυστρία/Εσθονία – Ισλανδία

Νικητής Ισραήλ/Λιθουανία - Ουγγαρία