ΑΕΚ: Για το τρία στα τρία κόντρα στη Γιούροφαρμ Πέλιστερ

Μετά την σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Νις, η ΑΕΚ φιλοξενεί τη Γιούροφαρμ Πέλιστερ (16/11, 19:45) για την τρίτη αγωνιστική του EHF European League.

Η ομάδα του Δημήτρη Δημητρούλια μετράει ήδη δύο νίκες στις πρώτες δύο αγωνιστικές και στοχεύει σε ακόμη ένα τρίποντο. Το ενδιαφέρον του κόσμου της ΑΕΚ είναι αυξημένο για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση και το κλειστό της Κανήθου στη Χαλκίδα αναμένεται να έχει αρκετό κόσμο.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ για τους φιλάθλους αναφέρει τα εξής: «Η ΑΕΚ ενημερώνει για τη διάθεση των εισιτηρίων και την προσέλευση στο Κλειστό Γυμναστήριο Κανήθου «Τάσος Καμπούρης» στη Χαλκίδα, για το ευρωπαϊκό παιχνίδι της ομάδας χάντμπολ της ΑΕΚ με αντίπαλο την Eurofarm Pelister, την Τρίτη 16/11 στις 19:45. Δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο θα έχουν οι φίλαθλοι που θα προμηθευτούν εισιτήριο του αγώνα (10€) στην είσοδο, καθώς και οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας του χάντμπολ ή VIP all sports ή All in one (όλων των τμημάτων της Ερασιτεχνικής).

Υπενθυμίζουμε ότι μαζί με το εισιτήριο, οι φίλαθλοί μας, θα πρέπει να έχουν μαζί τους, την ταυτότητά τους (ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης) και το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης τους έξι τελευταίους μήνες. Για την ηλικιακή ομάδα 13-17 ετών απαιτείται βάσει πρωτοκόλλου, πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, ή βεβαίωση αρνητικού ελέγχου με PCR τεστ εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών, ή rapid test εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών προ της διεξαγωγής του αγώνα. Για τους 12 ετών και κάτω, επιτρέπεται η είσοδος και με αρνητικό self – test που έχει διενεργηθεί την ημέρα του αγώνα.

Επίσης, καθίσταται υποχρεωτικό να φοράνε όλοι τη μάσκα τους, σε όλους τους χώρους και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής στο γήπεδο. Αποφεύγουμε τον συγχρωτισμό σε όλη τη διάρκεια της παραμονής μας στο γήπεδο, αλλά και κατά την αποχώρησή μας. Το προσωπικό ασφαλείας του γηπέδου θα κάνει χρήση της εφαρμογής covid free για τον έλεγχο των πιστοποιητικών, εξετάζοντας παράλληλα τα απαραίτητα έγγραφα και τα εισιτήρια, πριν από την είσοδο στο γήπεδο. Προστατεύουμε και την υγεία μας και την ΑΕΚ μας!»

Όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να παραβρεθούν στο γήπεδο, σύμφωνα με την ενημέρωση της Ένωσης, θα μπορούν να την παρακολουθήσουν σε live streaming από την ιστοσελίδα ehftv.com, κάνοντας απλά εγγραφή και εντελώς δωρεάν.

Ο Δημήτρης Δημητρούλιας επέλεξε στην αποστολή της ΑΕΚ τους: Ουγκάλντε, Πλάθα, Μόγια, Μπριάτκα, Τζηρά, Αραμπατζή, Μυλωνά, Ηλιόπουλο, Μπεριά, Δικαιούλια, Καλόμοιρο, Νικολαΐδη, Μπουκοβίνα, Άντζελιτς, Παπαδιονυσίου, Κοτσιώνη.

Ο Θέμης Ηλιόπουλος δήλωσε στο aek.gr: «Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Πιστεύουμε πολύ στους εαυτούς μας και έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Περιμένουμε τη στήριξη του κόσμου μας, που μας βοηθάει πολύ. Θα τα δώσουμε όλα για τη νίκη».