Live streaming: Κληρώνει για ΠΑΟΚ και Δράμα στο EHF European Cup

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Αναλυτικά οι ομάδες και των δύο γκρουπ:
Pot 1
SKA Minsk (BLR)
Sabbianco Anorthosis Famagusta (CYP)
HC Dukla Praha (CZE)
Talent tym Plzenskeho kraje (CZE)
AC PAOK (GRE)
Haukar (ISL)
Handball Esch (LUX)
Nærbø IL (NOR)
AHC Potaissa Turda (ROU)
CS Minaur Baia Mare (ROU)
HC Victor (RUS)
SGAU-Saratov (RUS)
RK Jeruzalem Ormoz (SLO)
MSK Povazska Bystrica (SVK)
Alingsås HK (SWE)
IFK Skövde HK (SWE)
Pot 2
HC Robe Zubri (CZE)
HCB Karvina (CZE)
HC Tallinn (EST)
Pölva Serviti (EST)
Bianco Monte Drama 1986 (GRE)
AS SGS Ramhat Hashron (ISR)
ASD Accademia P. Conversano 2014 (ITA)
KH Besa Famgas (KOS)
ZRHK TENAX Dobele (LAT)
Baekkelaget Handball Elite (NOR)
Drammen HK (NOR)
CSM Focsani 2007 (ROU)
SKIF Krasnodar (RUS)
RK Partizan (SRB)
HSC Suhr Aarau (SUI)
Besiktas JK (TUR)