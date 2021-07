ΠΑΟΚ: Το «αντίο» της Γκάτζιου

Μετά από τέσσερα χρόνια στον ΠΑΟΚ, η Βάσια Γκάτζιου αφήνει τον Δικέφαλο για να συνεχίσει την καριέρα της στο εξωτερικό.

Η διεθνής εξτρέμ με ανάρτησή της στο facebook αναφέρθηκε στα όσα έζησε τόσα χρόνια με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ευχαρίστησε όσους από το τμήμα χάντμπολ τη βοήθησαν και τόνισε ότι ο Δικέφαλος ήταν το εφαλτήριο της για να κάνει το βήμα για το εξωτερικό, μιας και η επόμενη χρονιά θα τη βρει να αγωνίζεται στην ισπανική Γκραν Κανάρια.

Στην ανάρτησή της αναφέρει:

We did it again!!

Νταμπλούχες 2020-2021!!

Δεν θα μπορούσε να τελειώσει πιο όμορφα αυτή η μεγάλη χρονιά! Τέσσερα γεμάτα χρόνια έφτασαν στο τέλος τους. Είμαι ευγνώμων που έγινα μέλος αυτή της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ που με βοήθησαν να γίνω καλύτερη αθλήτρια. Είχα την τύχη και χαρά να συνεργαστώ με εξαιρετικούς ανθρώπους, τόσο της Διοίκησης όσο και του προπονητικού team.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον έφορο της ομάδας Κ. Δημήτρη Χασεκιδη που είναι πάντα δίπλα σε κάθε αθλήτρια. Στους προπονητές μου Κ. Χρήστο Τζουβαρα. Τον Κ. Δημήτρη Δημητρουλια και Κ. Δημήτρη Πελεκιδη οι οποίοι έφτιαξαν μια από τις καλύτερες γυναικείες ομάδες που έχουν περάσει, κατακτώντας όλους τους εγχώριους τίτλους σε τρία συνεχόμενα χρόνια. Στον Κ. Γιώργο Βακαλη που με τις γνώσεις του μας βοήθησε να διατηρήσουμε σε υψηλό επίπεδο την σωματική μας κατάσταση και μας έδινε πάντα πολύτιμες συμβουλές στο τακτικό κομμάτι. Φυσικά, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς αλλά στους οπαδούς της ομάδας που φέτος λόγω των καταστάσεων δεν μπορούσαν να μας στηρίξουν όπως τα προηγούμενα χρόνια γεμίζοντας τα γήπεδα. Παρόλα αυτά η στήριξη τους ήταν αισθητή και από μακριά. Στους φυσικοθεραπευτές που μας βοηθούσαν σε ότι πρόβλημα προέκυπτε και στους δημοσιογράφους. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στις συναθλήτριες μου που περάσαμε αμέτρητες στιγμές μαζί. Στιγμές χαράς, λύπης, εκνευρισμού, πίεσης όμως όλα αυτά μας ένωσαν σαν μια γροθιά και φτάσαμε μέχρι εδώ που είμαστε σήμερα στην κορυφή.

Κάπου εδώ έφτασε η στιγμή για εμένα να δοκιμάσω τον εαυτό μου σε άλλες προκλήσεις στο εξωτερικό. Ο ΠΑΟΚ έγινε η αθλητική μου οικογένεια και το εφαλτήριο για να κάνω και αυτό το βήμα . Μακάρι να ξαναγίνω μέλος της στο μέλλον και να απολαύσουμε και άλλους τίτλους. 1..2..4…ΠΑΟΚ!!!