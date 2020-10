View this post on Instagram

Οι νεκροί πεθαίνουν μόνο όταν τους ξεχάσεις! Παντού και πάντα μαζί μας! «ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ 99...» #ACPAOK #PAOK