View this post on Instagram

τнє ѕτяυggℓє ιѕ яєαℓ... . . #handball #paokhandball #handballlove #paok #paokfans #preparation #workout #workoutoftheday #workhard #teammates #train #athletes #aesthetics #photo #photooftheday #photography #gymtime #gym #keepworking #keepgoing #keepdreaming