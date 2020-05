View this post on Instagram

🏆🏆🏆 ΑΕΚ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ HANDBALL PREMIER 2019-20 Η ομάδα χάντμπολ του Συλλόγου κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδος για 3η φορά στην Ιστορία της ανεβαίνοντας στο θρόνο της ύστερα από 7 χρόνια! #aek #aekhandball #aekhandballchampions #aekhandballchampions2019_20 #aekchampions2019_20 #aekfamily