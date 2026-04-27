Αλβανός μετά την πρόκριση της ΑΕΚ στους τελικούς: «Περηφάνια και δικαίωση για τα παιδιά»

Ο προπονητής της ΑΕΚ Αλέξης Αλβανός μίλησε για τη νίκη επί του ΠΑΟΚ και την πρόκριση στους τελικούς.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στην κάμερα της ΕΡΤ: «Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Χτίστηκε πραγματικά στο παρά ένα παρά τα τόσα προβλήματα. Η ομάδα στήθηκε για να σώσουμε την χρονιά αλλά δείξαμε ότι συμμετέχουμε και στους δύο τελικούς. Ήμασταν ανταγωνιστικοί στον τελικό του Κυπέλλου και είμαστε τώρα εδώ στους τελικούς μια ομάδα 3 μηνών. Περηφάνια και δικαίωση για τα παιδιά που είμαστε εδώ κάθε μέρα και στηρίξαμε αυτή την προσπάθεια.

Ένας τελικός είναι ένας τελικός αλλά είμαστε καταδικασμένοι να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί. Το γεγονός ότι η σειρά είναι τριών αγώνων δεν μας ευνοεί δεδομένου ότι έχουμε μικρό ρόστερ. Παρόλα αυτά θα βάλουμε την καρδιά και όλο μας τον εαυτό για να διεκδικήσουμε το καλύτερο».