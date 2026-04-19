Η ΑΕΚ εξασφάλισε την κορυφή και το πλεονέκτημα έδρας

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε ιδανικά την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος Α1 γυναικών στο χάντμπολ, επικρατώντας εκτός έδρας της Πυλαίας με 37-25.

Με αυτή τη νίκη, η ομάδα εξασφάλισε και μαθηματικά την πρώτη θέση στη βαθμολογία, αφήνοντας πίσω της τον ΠΑΟΚ.

Οι «κιτρινόμαυρες» πέτυχαν τον βασικό τους στόχο για τη σεζόν, αποκτώντας το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας ενόψει των πλέι οφ.

Στα ημιτελικά θα βρουν απέναντί τους την Αναγέννηση Άρτας, ενώ αν προκριθούν στους τελικούς, θα διεκδικήσουν τον τίτλο απέναντι είτε στον ΠΑΟΚ είτε στη Νέα Ιωνία.

Το πανόραμα της 18ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών

Σάββατο 18 Απριλίου

ΑΕΠ Πανόραμα- ΠΑΟΚ 24-35

Νέα Ιωνία - Αναγέννηση Άρτας 28-26

Κυριακή 19 Απριλίου

Πυλαία - ΑΕΚ 37-25

Καματερού 16:00 ΓΑΣ Καματερού- Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών

«Καραλής» 17:00 Αθηναϊκός- Άρης Νίκαιας

Βαθμολογία