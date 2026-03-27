Οι κλήσεις της Εθνικής Γυναικών για τα προκριματικά του EURO 2026

Τη Δευτέρα 30 Μαρτίου και ώρα 20:30 στο «Σπίτι του Χάντμπολ» στη Μίκρα Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής Γυναικών χάντμπολ ενόψει της προετοιμασίας για τους αγώνες με το Ισραήλ, την Ισπανία και την Αυστρία για τα προκριματικά του ΕURO 2026.

Στο πλαίσιο του 6ου ομίλου η Εθνική μας ομάδα θα δώσει τρεις εντός έδρας αγώνες στον ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης απέναντι σε Ισραήλ (3 και 5 Απριλίου) και Ισπανία (8 Απριλίου), ενώ θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις στα προκριματικά την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου απέναντι στην Αυστρία.

Οι 19 αθλήτριες που κλήθηκαν από τον Ομοσπονδιακό τεχνικό Μενέλαο Δανήλο είναι οι: Μ. Κεπεσίδου, Ν. Κεπεσίδου, Τσάκαλου, Φράγκου, Στουγιαννίδου, Μ. Κουκμίση, Α. Παπαδοπούλου (ΟΦΝ Ιωνίας), Γκάτζιου, Κερλίδη, Τσικνάκη, Μεντεσίδου, Σεβδίλη, Ανδρίτσου (ΠΑΟΚ), Ζενέλι, Σαμολαδά, Μανιά (ΑΕΚ), Μάστακα, Καπρινιώτη (Αναγέννηση Άρτας), Κιουκτσόγλου (ΑΕΣΧ Πυλαίας).

Πρόγραμμα- Αποτελέσματα της Εθνικής στα προκριματικά του ΕURO 2026

1η αγωνιστική (Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025)

Ισπανία- Ελλάδα 35-15

2η αγωνιστική (Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025)

Ελλάδα- Αυστρία 22-29

3η αγωνιστική (3 Απριλίου 2026)

Κοζάνη 17:00, Ισραήλ- Ελλάδα (ΕΡΤ2ΣΠΟΡ)

4η αγωνιστική (5 Απριλίου 2026)

Κοζάνη 20:30, Ελλάδα- Ισραήλ (ΕΡΤSPORTS)

5η αγωνιστική (8 Απριλίου 2026)

Κοζάνη 15:45, Ελλάδα- Ισπανία (ΕΡΤ2ΣΠΟΡ)

6η αγωνιστική (12 Απριλίου 2026)