Με Σουηδία, Βόρεια Μακεδονία και Λουξεμβούργο η Εθνική Ανδρών στα προκριματικά του EURO 2028

Τους αντιπάλους της στα προκριματικά του EURO 2028 έμαθε το βράδυ της Τετάρτης (26/3) η εθνική ομάδα χάντμπολ των ανδρών, έπειτα από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβώνα, στο περιθώριο της συνδιάσκεψης των Γενικών Γραμματέων της EHF.

Η Ελλάδα κληρώθηκε στον 8ο όμιλο με αντιπάλους τη Σουηδία, τη Βόρεια Μακεδονία και το Λουξεμβούργο.

Στην τελική φάση που θα διεξαχθεί σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ελβετία τον Ιανουάριο του 2028, θα προκριθούν συνολικά 20 ομάδες, οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο, καθώς και οι 4 καλύτερες τρίτες των 8 ομίλων.

Έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στο EURO 2028 οι τρεις διοργανώτριες χώρες, καθώς και η πρωταθλήτρια Ευρώπης Δανία.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ανακοινωθεί επισήμως αύριο, αλλά σύμφωνα με τον κλειδάριθμο το πιθανότερο σενάριο είναι η Εθνική να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις το Νοέμβριο στη Σουηδία, ενώ στη συνέχεια να υποδεχθεί τη Βόρεια Μακεδονία.

Οι ημερομηνίες των αγώνων: