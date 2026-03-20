ΠΑΟΚ: Αίτημα στην ΕΡΤ για τηλεοπτική μετάδοση του ευρωπαϊκού προημιτελικού χάντμπολ με την Μπούρσα!

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ απέστειλε επίσημη επιστολή προς την ΕΡΤ, ζητώντας τη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση του επαναληπτικού ευρωπαϊκού προημιτελικού της γυναικείας ομάδας χάντμπολ απέναντι στην τουρκική Μπούρσα.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 28 Μαρτίου, στις 18:30, στο κλειστό της Μίκρας, και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Τι αναφέρει η επιστολή του ΠΑΟΚ

Στην επιστολή του, ο Δικέφαλος τονίζει πως η αναμέτρηση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να στηριχθεί η προσπάθεια ελληνικών συλλόγων που εκπροσωπούν τη χώρα σε διεθνείς διοργανώσεις. Παράλληλα, επισημαίνεται το αυξημένο ενδιαφέρον των φιλάθλων, που αναμένεται να δημιουργήσουν δυναμική ατμόσφαιρα στο γήπεδο.

Ο ΠΑΟΚ ζητά από την κρατική τηλεόραση να καλύψει τη σπουδαία αυτή ευρωπαϊκή πρόκληση, δίνοντας την ευκαιρία στους φίλους της ομάδας αλλά και στους φίλους του ελληνικού αθλητισμού να παρακολουθήσουν ζωντανά τον κρίσιμο αγώνα.

Αναμονή απάντησης από την ΕΡΤ

Μέχρι στιγμής, η ΕΡΤ δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη τοποθέτηση σχετικά με το αίτημα. Ο ΑΣ αναμένει την απάντηση μέσα στις επόμενες ημέρες, ώστε να γνωρίζει αν ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά.

Ο προημιτελικός αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της φετινής σεζόν για τη γυναικεία ομάδα χάντμπολ του ΠΑΟΚ, που διεκδικεί με αξιώσεις την πρόκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.