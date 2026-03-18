Προβάδισμα πρόκρισης για την Εθνική Ανδρών

Με το «δεξί» ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027 η Εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών, επικρατώντας με 29-26 του Βελγίου στη Χαλκίδα.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα απέκτησε έτσι προβάδισμα τριών τερμάτων ενόψει της ρεβάνς που θα διεξαχθεί το Σάββατο (21/3, 19:00) στο Χάσελτ, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η αναμέτρηση είχε έντονο ρυθμό και εναλλαγές στο σκορ, με την ελληνική ομάδα να κλείνει το πρώτο ημίχρονο μπροστά με 16-13. Ωστόσο, στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους το Βέλγιο αντέδρασε και πέρασε μπροστά με σερί τερμάτων. Η «γαλανόλευκη» έβγαλε αντίδραση, ισορρόπησε το παιχνίδι και ανέκτησε τον έλεγχο στα κρίσιμα λεπτά, καταφέρνοντας να φτάσει στη νίκη.

Πρώτος σκόρερ για την Ελλάδα ήταν ο Αχιλλέας Τόσκας με οκτώ γκολ, ενώ από πλευράς Βελγίου ξεχώρισε ο Ραφαέλ Κότερς με 13 τέρματα.

Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία στην επόμενη φάση, με φόντο την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, που θα διεξαχθεί στη Γερμανία τον Ιανουάριο του 2027.

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ζαραβίνας): Ελευθεριάδης 1, Παναγιώτου 1, Μπόσκος 7, Λιάπης 2, Παγιάτης 2, Μιχαηλίδης, Πασσιάς 4, Τόσκας 8, Μπουκοβίνας, Παπαβασίλης 3, Παπάζογλου, Αλεξίου, Τζωρτζίνης, Αραμπατζής 1, Παπαντωνόπουλος, Στάθης.

ΒΕΛΓΙΟ (Σερίφ Αμανί): Ρισκέ, Σερά 1, Κότερς 13, Μπράουν, Κολμάν 6, Ντέεκενς, Σέλινγκεν, Βανχόβε, Βανκόζεν 1, Μαρσάλ, Ντανεζί 2, Γκλοριέ 2, Ντεστέξ, Ζιλέ, Ντιπόν, Κρίσερ 1.

Διαιτητές: Ντάνιελ Ακότο Μαρτίνς-Ρομπέρτο Ακότο Μαρτίνς (Πορτογαλία). Δίλεπτα: 3-2. Πέναλτι: 2/2-4/6