Η εθνική ανδρών υποδέχεται το Βέλγιο στη Χαλκίδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου 2027

Η εθνική Ελλάδας δίνει το πρώτο της παιχνίδι στη 2η προκριματική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027, αντιμετωπίζοντας το Βέλγιο στο Κλειστό Γυμναστήριο Κανήθου στη Χαλκίδα την Τετάρτη 18 Μαρτίου (17:00, ΕΡΤ Σπορ 2).

Ο επαναληπτικός αγώνας έχει οριστεί για το Σάββατο 21 Μαρτίου στη Χάσελτ, και η ομάδα που θα περάσει από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει την ισχυρή Ολλανδία τον Μάιο για μια θέση στην τελική φάση του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Στη διάθεση του Γιώργος Ζαραβίνας βρίσκονται 18 παίκτες, μεταξύ των οποίων αθλητές από τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και ομάδες του εξωτερικού. Οι Τζίμπουλας, Μπατής και Μάνθος έμειναν στην Αθήνα και δεν ταξίδεψαν στη Χαλκίδα.

Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε πως η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση και όλα τα παιδιά έχουν υψηλό κίνητρο για το παιχνίδι. Στάθηκε στη σημασία της συγκέντρωσης, των δύο καλών εμφανίσεων και της στήριξης του κόσμου για να εξασφαλιστεί η πρόκριση σε μεγάλες διοργανώσεις.