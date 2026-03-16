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Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί στον ΠΑΟΚ για το κύπελλο και η αφιέρωση στον Κλεομένη και τα αετόπουλα της Ρουμανίας (vids)

Χάντμπολ
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Οι πανηγυρισμοί του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του κυπέλλου και οι ξεχωριστές αφιερώσεις της επιτυχίας.
Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί στον ΠΑΟΚ για το κύπελλο και η αφιέρωση στον Κλεομένη και τα αετόπουλα της Ρουμανίας (vids)