Οι πανηγυρισμοί του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του κυπέλλου και οι ξεχωριστές αφιερώσεις της επιτυχίας.

Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί στον ΠΑΟΚ για το κύπελλο και η αφιέρωση στον Κλεομένη και τα αετόπουλα της Ρουμανίας (vids)