Νίκησε την ΑΕΚ και βλέπει κούπα ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 28-25 της ΑΕΚ και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας όπου θα αντιμετωπίσει την Αναγέννηση Άρτας.

Πήρε το ντέρμπι «Δικεφάλων» και έφυγε για τελικό ο ΠΑΟΚ, όπου επιβλήθηκε με 28-25 της ΑΕΚ και εξασφάλισε το εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στην Αναγέννηση Άρτας.

Το ντέρμπι του final-4 δικαίωσε τον τίτλο του, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ καθ΄όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου (13-13). Στο ξεκίνημα του β΄ μέρους, η Ενωση προηγήθηκε με 17-15, αλλά από κει και πέρα ο ΠΑΟΚ πήρε το «πάνω χέρι». Με κορυφαία την Ανδρίτσου, η οποία σημείωσε οκτώ τέρματα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης πέρασε μπροστά 20-18 στο 45΄, ξέφυγε 26-21 στο 55΄ και έφτασε στη νίκη. Η Ζενέλι πέτυχε δέκα γκολ για την ΑΕΚ, που επικεντρώνει πλέον το ενδιαφέρον της στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 7-5, 9-8, 10-10, 11-11, 13-13 (ημχ), 15-16, 15-17, 20-18, 22-20, 26-22, 28-25

ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη 3, Ε. Τροχίδου, Μεντεσίδου, Γκάτζιου 6, Ολζόβα 1, Σεβδίλη, Μενέζες, Ανδρίτσου 8, Γκρμπάσεβιτς 2, Πρέμοβιτς 6, Σελεμίδου 2, Κουλούρη, Μπουράτο, Μιλόγεβιτς, Ντε Αλμέιδα.

AEK (Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Καρέλα, Βιτκόφσκα, Παναγιωτίδου, Ρεσέντε 1, Σαμολαδά 2, Ζενέλι 10, Κατσίκα 1, Παϊζίνιο 5, Σαρκίρη, Μανιά 1, Γκονζάλβες 4, Γκόμες, Μπαβαρέσκο 1, Βουκκάσοβιτς, Ενρίκε.