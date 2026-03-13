Aίτημα του ΑΣ ΠΑΟΚ για αναβολή στο Final-4 του χάντμπολ γυναικών!

Σε αίτημα προς την αρμόδια ομοσπονδία προχώρησε ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, ζητώντας την αναβολή του Final-4 του Κυπέλλου Χάντμπολ Γυναικών, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στην Άρτα το διήμερο 15-16 Μαρτίου.

Το αίτημα υποβλήθηκε προς την Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος (ΟΧΕ) μετά το τραγικό περιστατικό της δολοφονίας φίλου του ΠΑΟΚ, που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 12 Μαρτίου και προκάλεσε βαθιά θλίψη και αναστάτωση στην «ασπρόμαυρη» οικογένεια.

Η διοίκηση του Α.Σ. ΠΑΟΚ έκρινε πως, υπό το βάρος του πένθους που επικρατεί, η πραγματοποίηση της διοργάνωσης δεν είναι η κατάλληλη επιλογή τη δεδομένη στιγμή. Για τον λόγο αυτό ζήτησε την αναβολή της, θεωρώντας πως η χρονική εγγύτητα με το τραγικό γεγονός δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή μιας τόσο σημαντικής αθλητικής διοργάνωσης.

Η πρωτοβουλία αυτή είχε ως στόχο να αποδοθεί ο απαραίτητος σεβασμός στη μνήμη του εκλιπόντος, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα που επικρατεί τόσο στον σύλλογο όσο και στον φίλαθλο κόσμο του ΠΑΟΚ.