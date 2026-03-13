Νίκη πρωτιάς του Ολυμπιακού επί του Δούκα

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε και μαθηματικά την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο της Handball Premier, επικρατώντας 44-30 του ΑΣΕ Δούκα στο ΟΑΚΑ στην εξ αναβολής αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής.

Οι πρωταθλητές απέκτησαν προβάδισμα δύο βαθμών από την ΑΕΚ και υπερτερούν σε ενδεχόμενη ισοβαθμία, χάρη στη διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Έτσι, η τελευταία αγωνιστική αποκτά διαδικαστικό χαρακτήρα για Ολυμπιακό και ΑΕΚ, που θα αντιμετωπίσουν στα ημιτελικά των πλέι οφ, με πλεονέκτημα έδρας, τον Ιωνικό Νέας Φιλαδελφείας και τον ΠΑΟΚ αντίστοιχα.

Το ματς με τον Δούκα είχε αναβληθεί λόγω διεθνών υποχρεώσεων τριών παικτών του Ολυμπιακού.





Τα αποτελέσματα των αναμετρήσεων της 14ης αγωνιστικής για τη Handball Premier:



Σάββατο 24/1

Ιωνικός Ν.Φ.-Δράμα 1986 30-30

ΕΣΝ Βριλησσίων-ΠΑΟΚ 26-28

Ζαφειράκης Νάουσας-Φέρωνας Βέροιας 39-31



Τετάρτη 28/1

ΓΑΣ Κιλκίς-ΑΕΚ 31-31



Σάββατο 7/2

Διομήδης Άργους-Αθηναϊκός 24-22



Παρασκευή 13/3

ΑΣΕ Δούκα-Ολυμπιακός 30-44



Βαθμολογία (σε 21 αγώνες)

Ολυμπιακός 38

ΑΕΚ 36

ΠΑΟΚ 35

Ιωνικός Ν.Φ. 24 -20αγ.

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Διομήδης Άργους 20

Δράμα 1986 19

Αθηναϊκός 17

ΓΑΣ Κιλκίς 16 -20αγ.

Ζαφειράκης Νάουσας 15

ΑΣΕ Δούκα 15

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ΕΣΝ Βριλησσίων 13 --Υποβιβάστηκε--

Φέρωνας Βέροιας 2 --Υποβιβάστηκε--