Σημαντικές νίκες για Ζαφειράκη και Δράμα στην 20ή αγωνιστική

Η ομάδα της Νάουσας εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και επικράτησε του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας με 24-21, αποτέλεσμα που της δίνει πολύτιμους βαθμούς και σημαντική «ανάσα» στη βαθμολογία.
Από την πλευρά της, η Δράμα πέτυχε εκτός έδρας νίκη στη Νέα Κίο απέναντι στον Διομήδη Άργους με 29-27. Με το αποτέλεσμα αυτό, η ομάδα της Δράμας κατάφερε να προσπεράσει τον αντίπαλό της και να ανέβει στην πέμπτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (9/3), με την αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, η οποία θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ.
Το πανόραμα της 20ής αγωνιστικής της Handball Premier
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/3
- Φέρωνας Βέροιας-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 31-53
- ΓΑΣ Κιλκίς-ΑΣΕ Δούκα 29-35
- Αθηναϊκός-ΕΣΝ Βριλησσίων 28-34
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/3
- Ζαφειράκης Νάουσας-Ιωνικός Ν.Φ. 24-21
- Διομήδης Άργους-Δράμα 1986 27-29
ΔΕΥΤΕΡΑ 9/3
- ΟΑΚΑ 16:45 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (Νάσκος-Χαρίτσος) --ΕΡΤ2ΣΠΟΡ--
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)
- Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 34
- ΑΕΚ 33
- ΠΑΟΚ 32
- Ιωνικός Ν.Φ. 24 -20αγ.
- Δράμα 1986 19 -20αγ.
- Διομήδης Άργους 18 -20αγ.
- Αθηναϊκός 17 -20αγ.
- ΓΑΣ Κιλκίς 16 -20αγ.
- Ζαφειράκης Νάουσας 15 -20αγ.
- ΑΣΕ Δούκα 13
- ΕΣΝ Βριλησσίων 13 -20αγ.
- Φέρωνας Βέροιας 2 -20αγ. --Υποβιβάστηκε--