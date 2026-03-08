Σημαντικές νίκες για Ζαφειράκη και Δράμα στην 20ή αγωνιστική

Ο Ζαφειράκης Νάουσας και η Δράμα πανηγύρισαν σημαντικές επιτυχίες στους αγώνες της 20ής αγωνιστικής της Handball Premier, που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή (8/3).

Η ομάδα της Νάουσας εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και επικράτησε του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας με 24-21, αποτέλεσμα που της δίνει πολύτιμους βαθμούς και σημαντική «ανάσα» στη βαθμολογία.

Από την πλευρά της, η Δράμα πέτυχε εκτός έδρας νίκη στη Νέα Κίο απέναντι στον Διομήδη Άργους με 29-27. Με το αποτέλεσμα αυτό, η ομάδα της Δράμας κατάφερε να προσπεράσει τον αντίπαλό της και να ανέβει στην πέμπτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (9/3), με την αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, η οποία θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ.

Το πανόραμα της 20ής αγωνιστικής της Handball Premier

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/3

Φέρωνας Βέροιας-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 31-53

ΓΑΣ Κιλκίς-ΑΣΕ Δούκα 29-35

Αθηναϊκός-ΕΣΝ Βριλησσίων 28-34

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/3

Ζαφειράκης Νάουσας-Ιωνικός Ν.Φ. 24-21

Διομήδης Άργους-Δράμα 1986 27-29

ΔΕΥΤΕΡΑ 9/3

ΟΑΚΑ 16:45 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (Νάσκος-Χαρίτσος) --ΕΡΤ2ΣΠΟΡ--

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)