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Κρίνεται η πρωτιά για ΑΕΚ και Ολυμπιακό - Υποδέχεται τον Αθηναϊκό ο ΠΑΟΚ

Χάντμπολ
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Στην Ηλιούπολη πέφτουν τα «φώτα» της εμβόλιμης 19ης αγωνιστικής της Handball Premier, καθώς ΑΕΚ και Ολυμπιακός μάχονται για την πρωτιά, ενώ ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τον Αθηναϊκό.

Με την εμβόλιμη 19η αγωνιστική συνεχίζεται η Handball Premier με το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ των «κιτρινόμαυρων» και των «ερυθρολεύκων» να ξεχωρίζει στο πρόγραμμα (20:30). Ο νικητής αναμένεται να τερματίσει πρώτος στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ενώ ο ηττημένος θα μονομαχήσει με τον ΠΑΟΚ για τη 2η θέση αντίστοιχα.

Οι Θεσσαλονικείς θα υποδεχτούν λίγο νωρίτερα τον Αθηναϊκό στη Μίκρα (18:00) και με νίκη σφραγίζουν την 3η θέση αλλά και την 4αδα του Ιωνικού, ο οποίος θα φιλοξενήσει την ίδια ώρα (18:00) τον Διομήδη στο Κορωπί.

Η Δράμα θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον ουραγό και υποβιβασμένο Φέρωνα Βέροιας (18:00), ενώ μεγάλα ντέρμπι για την παραμονή θα διεξαχθούν στα Βριλήσσια (17:30) που υποδέχονται το Κιλκίς, αλλά και στο Δαΐς (18:00) μεταξύ Δούκα και Ζαφειράκη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και η βαθμολογία:

  • 17:30, ΕΣΝ Βριλησσίων- ΓΑΣ Κιλκίς
  • 18:00, ΑΣΕ Δούκα- Ζαφειράκης Νάουσας
  • 18:00, Ιωνικός Bfon- Διομήδης El Greco
  • 18:00, Bianco Monte Δράμα- Emblem.gr Φέρωνας
  • 18:00, ΠΑΟΚ- Αθηναϊκός Lamway Group
  • 20:30, Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή- ΑΕΚ

 

  1. ΑΕΚ 33 βαθμοί
  2. Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 32 βαθμοί *
  3. ΠΑΟΚ 30 βαθμοί
  4. Ιωνικός 24 βαθμοί
  5. Αθηναϊκός 17 βαθμοί
  6. Διομήδης 16 βαθμοί 
  7. Κιλκίς 16 βαθμοί
  8. Δράμα 15 βαθμοί
  9. Ζαφειράκης 13 βαθμοί
  10. Βριλήσσια 9 βαθμοί
  11. Δούκας 9 βαθμοί *
  12. Φέρωνας 2 βαθμοί

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή - ΑΣΕ Δούκα (13/3)

Κρίνεται η πρωτιά για ΑΕΚ και Ολυμπιακό - Υποδέχεται τον Αθηναϊκό ο ΠΑΟΚ