Κρίνεται η πρωτιά για ΑΕΚ και Ολυμπιακό - Υποδέχεται τον Αθηναϊκό ο ΠΑΟΚ

Στην Ηλιούπολη πέφτουν τα «φώτα» της εμβόλιμης 19ης αγωνιστικής της Handball Premier, καθώς ΑΕΚ και Ολυμπιακός μάχονται για την πρωτιά, ενώ ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τον Αθηναϊκό.

Με την εμβόλιμη 19η αγωνιστική συνεχίζεται η Handball Premier με το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ των «κιτρινόμαυρων» και των «ερυθρολεύκων» να ξεχωρίζει στο πρόγραμμα (20:30). Ο νικητής αναμένεται να τερματίσει πρώτος στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ενώ ο ηττημένος θα μονομαχήσει με τον ΠΑΟΚ για τη 2η θέση αντίστοιχα.

Οι Θεσσαλονικείς θα υποδεχτούν λίγο νωρίτερα τον Αθηναϊκό στη Μίκρα (18:00) και με νίκη σφραγίζουν την 3η θέση αλλά και την 4αδα του Ιωνικού, ο οποίος θα φιλοξενήσει την ίδια ώρα (18:00) τον Διομήδη στο Κορωπί.

Η Δράμα θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον ουραγό και υποβιβασμένο Φέρωνα Βέροιας (18:00), ενώ μεγάλα ντέρμπι για την παραμονή θα διεξαχθούν στα Βριλήσσια (17:30) που υποδέχονται το Κιλκίς, αλλά και στο Δαΐς (18:00) μεταξύ Δούκα και Ζαφειράκη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και η βαθμολογία:

17:30, ΕΣΝ Βριλησσίων- ΓΑΣ Κιλκίς

18:00, ΑΣΕ Δούκα- Ζαφειράκης Νάουσας

18:00, Ιωνικός Bfon- Διομήδης El Greco

18:00, Bianco Monte Δράμα- Emblem.gr Φέρωνας

18:00, ΠΑΟΚ- Αθηναϊκός Lamway Group

20:30, Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή- ΑΕΚ

ΑΕΚ 33 βαθμοί Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 32 βαθμοί * ΠΑΟΚ 30 βαθμοί Ιωνικός 24 βαθμοί Αθηναϊκός 17 βαθμοί Διομήδης 16 βαθμοί Κιλκίς 16 βαθμοί Δράμα 15 βαθμοί Ζαφειράκης 13 βαθμοί Βριλήσσια 9 βαθμοί Δούκας 9 βαθμοί * Φέρωνας 2 βαθμοί

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή - ΑΣΕ Δούκα (13/3)