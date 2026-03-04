Κρίνεται η πρωτιά για ΑΕΚ και Ολυμπιακό - Υποδέχεται τον Αθηναϊκό ο ΠΑΟΚ

Με την εμβόλιμη 19η αγωνιστική συνεχίζεται η Handball Premier με το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ των «κιτρινόμαυρων» και των «ερυθρολεύκων» να ξεχωρίζει στο πρόγραμμα (20:30). Ο νικητής αναμένεται να τερματίσει πρώτος στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ενώ ο ηττημένος θα μονομαχήσει με τον ΠΑΟΚ για τη 2η θέση αντίστοιχα.
Οι Θεσσαλονικείς θα υποδεχτούν λίγο νωρίτερα τον Αθηναϊκό στη Μίκρα (18:00) και με νίκη σφραγίζουν την 3η θέση αλλά και την 4αδα του Ιωνικού, ο οποίος θα φιλοξενήσει την ίδια ώρα (18:00) τον Διομήδη στο Κορωπί.
Η Δράμα θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον ουραγό και υποβιβασμένο Φέρωνα Βέροιας (18:00), ενώ μεγάλα ντέρμπι για την παραμονή θα διεξαχθούν στα Βριλήσσια (17:30) που υποδέχονται το Κιλκίς, αλλά και στο Δαΐς (18:00) μεταξύ Δούκα και Ζαφειράκη.
Αναλυτικά το πρόγραμμα και η βαθμολογία:
- 17:30, ΕΣΝ Βριλησσίων- ΓΑΣ Κιλκίς
- 18:00, ΑΣΕ Δούκα- Ζαφειράκης Νάουσας
- 18:00, Ιωνικός Bfon- Διομήδης El Greco
- 18:00, Bianco Monte Δράμα- Emblem.gr Φέρωνας
- 18:00, ΠΑΟΚ- Αθηναϊκός Lamway Group
- 20:30, Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή- ΑΕΚ
- ΑΕΚ 33 βαθμοί
- Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 32 βαθμοί *
- ΠΑΟΚ 30 βαθμοί
- Ιωνικός 24 βαθμοί
- Αθηναϊκός 17 βαθμοί
- Διομήδης 16 βαθμοί
- Κιλκίς 16 βαθμοί
- Δράμα 15 βαθμοί
- Ζαφειράκης 13 βαθμοί
- Βριλήσσια 9 βαθμοί
- Δούκας 9 βαθμοί *
- Φέρωνας 2 βαθμοί
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή - ΑΣΕ Δούκα (13/3)